La Joaqui rompió el silencio y le habló a Callejero Fino tras su detención

El cantante Callejero Fino será indagado poco antes del mediodía de este lunes, luego de haber sido detenido el domingo en la zona de Tigre. Según confirmaron fuentes judiciales, el músico quedó involucrado, en principio, en una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, que se encuentra en manos de la UFI Benavidez y del fiscal Cosme Iribarren.

El referente del género RKT, que también tuvo su paso por la televisión como participante de Bake Off Famosos y acumuló más de 125 millones de vistas en YouTube con su hit PA TRA RKT, fue interceptado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata.

Callejero Fino preso

Callejero Fino circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok V6 sin patentes cuando personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense advirtió que el vehículo no tenía colocadas las chapas y decidió cortarle el paso.

Al identificar al cantante, cuyo verdadero nombre es Simón Natanael Alvarenga, y al joven de 27 años oriundo de Derqui que viajaba como acompañante, los efectivos revisaron el vehículo y encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. "Me quiero matar", dijo el cantante a los policías que lo detuvieron, tras asegurar que se dirigía al cumpleaños de J Rei, novio de su colega María Becerra.

🚨 ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE CALLEJERO FINO

- Le incautaron una Glock 40 con numeración suprimida.

- Mañana lo indagan por portación ilegal de arma de guerra. pic.twitter.com/ruQEHDctvM — Vía Szeta (@mauroszeta) August 30, 2026

Luego del procedimiento, Callejero Fino pasó la noche en la Comisaría 4° sin que se registraran incidentes. Para este lunes no se espera un importante operativo de traslado debido a que la UFI Benavidez queda a pocos metros de la comisaría, donde deberá presentarse para ser indagado.

Mientras el músico permanece en silencio y todavía no se pronunció públicamente sobre lo ocurrido, su entorno decidió emitir un comunicado para llevar tranquilidad y pedir cautela alrededor de las versiones que comenzaron a circular después de conocerse su detención.

🚨 DETENCIÓN DE CALLEJERO FINO: NUEVO VIDEO pic.twitter.com/wdHIDyN90q — Vía Szeta (@mauroszeta) August 31, 2026

Desde su círculo solicitaron a los medios que no se difunda información errónea ni se transforme el episodio en una situación morbosa mientras avanza la investigación judicial.

El comunicado que lanzó el entorno de Callejero Fino

El apoyo de La Joaqui a Callejero Fino tras su detención

En medio de la repercusión que generó el caso, una de las figuras que decidió respaldar públicamente al cantante fue La Joaqui, quien mantiene una estrecha amistad con Callejero Fino desde hace años.

Sin referirse de manera directa a la causa ni mencionar la detención, la artista publicó una fotografía de ambos y dejó un contundente mensaje para su amigo: " Siempre, siempre. Nunca, nunca ".

La Joaqui bancó a Callejero Fino en su peor momento y le dedicó un fuerte mensaje

Luego reforzó su respaldo con otra frase que dejó en evidencia la profundidad del vínculo que mantienen: "Desde chiquitos hasta siempre".

La relación entre ambos artistas viene de mucho antes del éxito que consiguieron dentro de la escena urbana. La Joaqui contó en reiteradas oportunidades que Callejero Fino fue una de las personas que estuvo a su lado y la ayudó a levantarse durante algunos de sus peores momentos.

El apoyo público, además, llega pocos días después de que los dos volvieran a unir sus carreras musicales. Recientemente estrenaron juntos Te vi, una colaboración que consiguió una fuerte repercusión y que marcó un momento particular para La Joaqui.

Se trató del primer lanzamiento de La Joaqui después de su separación de Luck Ra, por lo que la canción había despertado una atención especial entre sus seguidores incluso antes de que estallara la situación judicial que ahora tiene como protagonista a Callejero Fino.