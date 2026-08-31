De De Paul a Di María: los desgarradores mensajes de la Selección Argentina para Messi tras anunciar su retiro

Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina, el equipo con el que alcanzó la gloria máxima al consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 y al que le dedicó más de dos décadas de su vida. La noticia marcó el final de una era y provocó una catarata de mensajes cargados de emoción de quienes compartieron con él vestuario, derrotas, revancha y gloria.

Entre las despedidas más sentidas estuvo la de Rodrigo De Paul, compañero de Messi tanto en la Selección como en el Inter Miami y uno de los futbolistas que construyó con el capitán una relación que trascendió ampliamente los límites de una cancha.

Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina

Messi comunicó su decisión a través de una extensa carta publicada en Instagram. Según contó, había comenzado a escribir esas palabras dos días después de perder una final del mundo y terminó de reafirmar su decisión tras el fallecimiento de su padre.

De Paul, su fiel amigo dentro y fuera de la Selección, no le soltó la mano en uno de los momentos más movilizantes de su carrera. Junto a la carta publicada por el 10, recordó no solamente al futbolista que hizo historia, sino también al compañero y líder que conoció puertas adentro: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección", escribió el jugador en una historia de Instagram.

El sentido mensaje de Rodrigo De Paul tras el anuncio de Messi

Y cerró con una declaración que resumió el sentimiento de millones de argentinos: "Solo gracias, el mas grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices. No imaginas cuantas sonrisas sacaste".

Después, De Paul compartió un video que recorrió la historia de Messi desde sus comienzos, cuando apenas daba sus primeros pasos con la camiseta argentina, hasta convertirse en el capitán que finalmente levantó la Copa del Mundo.

Cristian "Cuti" Romero también agradeció a Lionel Messi

Otro de los integrantes de la Albiceleste que reaccionó a la despedida fue Cristian "Cuti" Romero. Lejos de hablar únicamente como compañero, el defensor dejó salir al fan que también existe detrás del futbolista. "Te quiero, te admiro y te voy a estar agradcido por todo lo que dejaste en mi y por nuestro país", expresó. Y culminó su despedida con una frase sencilla pero contundente: "Gracias por tanto capitán".

Leandro Paredes, otro de los grandes amigos que Messi encontró en la última generación de la Selección, también compartió la carta del capitán y sumó unas palabras: "Gracias por absolutamente todo. Soso y serás siempre el mas grande de todos. Te amamos".

Nicolás Tagliafico eligió una imagen para decir aquello que quizá las palabras no podían explicar

Nicolás Tagliafico eligió una imagen para decir aquello que quizá las palabras no podían explicar. El lateral publicó una de sus fotos más personales junto a Messi: un abrazo entre ambos. "Gracias eternas", escribió.

Ángel Di María, compañero durante años de alegrías y golpes durísimos con la camiseta argentina y quien ya había atravesado su propia despedida de la Selección, tampoco podía faltar. El Fideo eligió pocas palabras. No necesitó más para despedirse del hombre junto al que atravesó buena parte de su carrera con la Albiceleste, desde las frustraciones hasta las noches que cambiaron para siempre la historia del fútbol argentino: "Gracias eternas capitán".

Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi no marca solamente el final de una carrera con la camiseta argentina, sino el cierre de una época que atravesó generaciones enteras. Sus compañeros fueron testigos de las lágrimas, las derrotas, las críticas y también de la gloria que tanto persiguió. Por eso, esta vez no hubo estadísticas ni récords en sus mensajes: hubo abrazos, agradecimientos y palabras de amigos.