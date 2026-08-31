Tini Stoessel reapareció en plena guerra familiar y habló de las heridas que todavía atraviesa

Tini Stoessel atraviesa semanas de fuerte exposición mediática a raíz del conflicto familiar que involucra a sus padres. Mientras continúa enfocada en los ensayos para sus próximos shows, la cantante habló por primera vez desde que estalló el escándalo y reflexionó sobre el momento personal que atraviesa, su crecimiento y los cambios que experimentó en los últimos años.

La artista conversó con una periodista de El Salvador para la revista Cosmopolitan y se refirió especialmente a Un mechón de Pelo, el disco en el que decidió mostrar una faceta mucho más íntima y hablar públicamente de situaciones personales que marcaron su vida.

Tini Stoessel ensaya para Futttura

Al recordar el proceso detrás del álbum, Tini aseguró que "la vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos". Durante la entrevista, la cantante también hizo referencia a cómo cambió su manera de desenvolverse tanto profesional como personalmente con el paso de los años: "Uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas. Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras ", expresó.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y cobraron especial relevancia por el momento en el que fueron conocidas. En medio de las versiones sobre las diferencias con su padre, Alejandro Stoessel, por cuestiones relacionadas con el manejo de su carrera musical, algunos interpretaron la reflexión de la cantante como una referencia indirecta a las decisiones que tomó en esta nueva etapa.

Sigue el conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel

Además, Tini contó que actualmente se encuentra completamente concentrada en preparar sus próximas presentaciones. "Estamos ensayando para el tour, hace bastante frío porque estamos en invierno", anticipó en el video difundido en Twitter por Naira Vecchio: "Claramente uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas", agregó la artista al profundizar sobre la transformación que atravesó durante los últimos años.

En otro tramo de la conversación, Stoessel volvió sobre Un mechón de Pelo y explicó por qué considera que ese trabajo representó un antes y un después dentro de su trayectoria: "Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum, Un mechón de Pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta", reconoció.

Exclusivo: Tini Stoessel habló tras la auditoría con su papá Alejandro. "Encontrarte con tu espacio y tener cosas claras viene de la mano con crecer. Un punto de inflexión fue Un mechón de pelo: en mi álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal", dijo #Tini (29 años) pic.twitter.com/juSyvhetJe — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) August 30, 2026

Las declaraciones aparecen en pleno revuelo alrededor de la familia Stoessel. En los últimos días, Alejandro Stoessel quedó en el centro de la polémica después de protagonizar un tenso episodio con periodistas que realizaban una guardia frente a su domicilio.

El padre de la cantante lanzó piedras contra integrantes de la prensa que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda, una situación que rápidamente se viralizó y aumentó la exposición alrededor de la familia.

🛑EL PAPÁ DE TINI A LOS PIEDRAZOS CON PERIODISTAS: LA PALABRA DE LA CANTANTE@luisbremer @PamelaDav @AmericaTV pic.twitter.com/q0qZFAce91 — Desayuno Americano (@desayunook) August 31, 2026

Por su parte, la madre de la Triple T también cuestionó públicamente la presencia de los periodistas frente a la propiedad y confirmó que iniciará acciones legales.

En medio de ese escenario, Tini Stoessel mantiene el foco puesto en su carrera y en los ensayos de sus próximos shows, aunque sus reflexiones sobre crecer, cerrar heridas y sentirse más segura con sus propias decisiones adquirieron una dimensión especial por el conflicto familiar que la rodea.