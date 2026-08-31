Leo y un video que te rompe el alma: "Gracias Dios por hacerme argentino"

Lionel Messi volvió a despedirse de la Selección Argentina y esta vez lo hizo con un video que recorrió más de dos décadas de historia. Después de anunciar que no volverá a vestir la camiseta albiceleste, el capitán publicó un montaje con distintos momentos de su carrera internacional: derrotas que dolieron, festejos inolvidables, títulos soñados y una camiseta que defendió hasta quedarse sin nada más para entregar.

Las imágenes repasan las diferentes etapas de Messi con la Selección, desde sus primeros años hasta la consagración definitiva. El video funciona es una despedida visual de una historia que tuvo todos los ingredientes de una película: comienzos difíciles, finales perdidas, críticas, renuncias, regresos, revancha y gloria.

Lionel Messi

Para acompañar el montaje, Messi eligió Brindis, de Soledad Pastorutti ya que tiene un vínculo especial con la historia del capitán y con la Selección argentina y no es la primera vez que el rosarino la utiliza: en enero de 2023 ya había elegido ese tema para musicalizar un video publicado al cumplirse un mes de la consagración en el Mundial de Qatar.

Brindis volvió a aparecer en otro momento especial: meses después del Mundial, Soledad Pastorutti interpretó la canción frente al propio Messi durante un homenaje a los campeones del mundo. En aquella oportunidad, el capitán reconoció que era un tema muy significativo para él y también recordó que la cantante se lo había dedicado años antes a Diego Maradona.

El video llegó poco después de la carta con la que Messi confirmó su retiro de la Selección. La publicación apareció como un segundo adiós: primero fueron las palabras; después, las imágenes, la música y todos los recuerdos que la camiseta albiceleste dejó en su vida.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma"

En su carta, Messi escribió: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

El capitán contó que había escrito el mensaje el 21 de julio, apenas dos días después de la final, pero que esperó para publicarlo. " Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes ", explicó.

Su despedida continuó: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

Lionel y Jorge Messi

Messi también agradeció a quienes lo acompañaron durante su recorrido: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino".