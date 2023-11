El youtuber Yao Cabrera amenazó con censurar a BigBang y cumplió: las pruebas

Marcos Rodríguez Cabrera, mejor conocido como Yao, como se hace llamar "artisticamente", está complicadísimo con una causa judicial por trata de personas y es investigado por el delito de reducción a la esclavitud o servidumbre que le realizaron sus ex empleados Giovanna De Mitole y Mariano Fernández. Con casi siete millones de suscriptores en sus plataformas, suele estar vinculado a varios escándalos, pero en este caso, se metió con la libertad de expresión.

En su haber, ya tiene varios enfrentamientos con varios medios de comunicación por amenazas e incluso ha llegado a fingir su propia muerte en su canal de youtube. Pero esta vez, su nivel de violencia escaló hasta bajar las cuentas de Instagram de la directora de BigBang, Manuela Fernández Mendy, de un editor y de varios periodistas del equipo, únicamente por compartir en sus redes sociales el intento de censura al medio que Yao intentó propinar esta mañana.

Yao Cabrera

Resulta ser que el youtuber mandó a sus "trolls" a bajar la cuenta de la periodista por no bajar la nota que relata la denuncia en su contra, la cual se encuentra vigente y en procesos de que comience en 2024. "¿Qué tal? ¿Podrán eliminar la noticia que subieron hace una semana? Es viejo y dice puras mentiras. En caso de no hacerlo, tendré que denunciar el Instagram para que se lo cierren para siempre", amenazó Cabrera más temprano.

Para BigBang, el mensaje debe ser claro: no se amenaza ni se aceptan amenazas de ninguna índole y por eso, desde el portal se le respondió al influencer para explicarle que, al pedir que no se de una información que es de público conocimiento, estaría violando entonces el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina, que señala: "La libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole".

Por este motivo, desde el portal se decidió exponer públicamente cuál fue la respuesta a las amenazas de Cabrera en las redes sociales: "Este medio de comunicación no se hace eco de "shows mediáticos" ni tampoco de amenazas vía redes sociales. Todas las noticias que se publican en este espacio, sobre todo aquellas vinculadas a temas policiales, se comparten junto a la documentación judicial acreditada. Desde BigBang News no amenazamos y tampoco toleramos, ni aceptamos, amenazas. Junto a este mensaje te adjunto la primera página del acta de elevación a juicio oral de 33 carillas de la causa a la que refiere la nota que nos compartiste. Desde ya, te damos el derecho a réplica, la posibilidad de defenderte de las acusaciones que recibiste en tu contra, pero no vamos a aceptar de ninguna manera que se vulnere el artículo 14 de la Constitución", indica el mensaje.

Las amenazas de Yao Cabrera a BBN

Este medio no solamente le ha dado a Yao Cabrera la posibilidad de tener su derecho a réplica y de explicar porqué pretende censurar las noticias que tienen que tengan que ver con sus conflictos judiciales, que, además, comprenden las máximas penas según el Código Penal, sino que sin mediar palabra decidió no permitir la pluralidad de voces al bajarle la cuenta de Instagram a Mendy.

Por otro lado, cabe destacar que el mensaje del influencer contiene un link de la nota titulada "Yao Cabrera fue denunciado por "trata de personas": "Las ganancias son dirigidas por él", que fue publicada el 26 Octubre de 2020, con lo cual, su información también es falsa, porque la noticia no es reciente.

yao-cabrera

La forma de intentar silenciar de Yao Cabrera es a través de la amenaza. De hecho, al manager especialista en medios y uno de los denunciantes de Cabrera, Jorge Zonzini, así se lo hizo hace dos meses, y todavía no logró recuperarla. Lo que hace el influencer es solicitar a sus millones de seguidores que denuncien de forma simultánea una cuenta, para que después el algoritmo entienda que no hay chances de que las acusaciones no sean reales.

"Con fecha 10 de febrero de 2022 Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez fue procesado sin prisión preventiva por ser considerado prima facie autor del delito de reducción a la servidumbre de una persona (conforme los artículos 45 y 140 del Código Penal de la Nación). Tal temperamento fue confirmado con fecha 12 de agosto de 2022 por la Sala II, Sec. Penal 4 de la Cámara Federal de San Martín, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda (arts. 398 y 306 del C.P.P.N.) -Reg. Int. N°9860-", se puede leer en la elevación a juicio en su contra.