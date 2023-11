"Si no bajan la nota...": Yao Cabrera, al filo del juicio oral por "reducción a la esclavitud", amenazó a BigBang

La situación judicial del influencer Yao Cabrera está cada vez más complicada. El año pasado, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas, había solicitado la elevación a juicio por la causa que lo investiga por el delito de reducción a la esclavitud o servidumbre que le realizaron sus ex empleados Giovanna De Mitole y Mariano Fernández.

Mientras se espera que el proceso comience en los primeros meses del 2024, tal y como le adelantaron fuentes cercanas al expediente a este portal, Marcos Cabrera Rodríguez -como se llama realmente-, amenazó a BigBang de que retire las notas donde se detalla e informa esta escalada judicial en su contra, ya que en caso no de hacerlo, denunciar, junto a su séquito, la cuenta de Instagram del medio para que la cierren para siempre.

Yao Cabrera

Para este medio de comunicación, el eje es bien claro: ni se amenaza, ni se aceptan amenazas. "¿Qué tal? ¿Podrán eliminar la noticia que subieron hace una semana? Es viejo y dice puras mentiras. En caso de no hacerlo, tendré que denunciar el Instagram para que se lo cierren para siempre", amenazó Cabrera.

Lo llamativo de todo esto es que junto al mensaje directo enviado desde su cuenta personal de Instagram a BigBang, el influencer adjuntó el link de la nota en cuestión la cual se titula "Yao Cabrera fue denunciado por "trata de personas": "Las ganancias son dirigidas por él" y fue publicada el 26 Octubre de 2020.

Sí, la pieza que reclama el polémico youtuber uruguayo ya lleva más de tres años y, lógicamente, junto al paso de los años también avanzó la causa judicial en su contra. Luego y como suele hacer habitualmente, convocó a sus seguidores a que denuncien y reclamen al sitio, haciéndoles operar como un ejército de trolls en su defensa.

El influencer Yao Cabrera.

Lo cierto es que la elevación a juicio y la acusación existen, no hay ninguna noticia falsa, y como el influencer lo sabe, busca silenciar con amedrentamientos a quienes lo exponen. "Hola Marcos, la libertad de expresión está consagrada en el art. 14 de nuestra Constitución Nacional. Este medio de comunicación no se hace eco de 'shows mediáticos' ni tampoco de amenazas vía redes sociales. Todas las noticias que se publican en este espacio, sobre todo aquellas vinculadas a temas policiales, se comparten junto a la documentación judicial acreditada", se le explicó desde este portal de noticias por la misma vía.

"Desde BigBangNews no amenazamos y tampoco toleramos ni aceptamos amenazas. Junto a este mensaje te adjunto la primera página del acta de elevación a juicio oral de 33 carillas de la causa a la que refiere la nota que nos compartiste. Desde ya, te damos el derecho a réplica, la posibilidad de defenderte de las acusaciones que recibiste en tu contra, pero no vamos a aceptar de ninguna manera que se vulnere el artículo 14 de la Constitución", afirmó BigBang.

Las amenazas de Yao Cabrera a BigBang.

La dinámica de amenazar para perder cuentas en redes sociales es recurrente. Al manager especialista en medios y uno de los denunciantes de Cabrera, Jorge Zonzini, así se lo hizo hace dos meses, y todavía no logró recuperarla. Lo que hace el influencer es solicitar a sus millones de seguidores que denuncien de forma simultánea una cuenta, para que después el algoritmo entienda que no hay chances de que las acusaciones no sean reales.

"Con fecha 10 de febrero de 2022 Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez fue procesado sin prisión preventiva por ser considerado prima facie autor del delito de reducción a la servidumbre de una persona (conforme los artículos 45 y 140 del Código Penal de la Nación). Tal temperamento fue confirmado con fecha 12 de agosto de 2022 por la Sala II, Sec. Penal 4 de la Cámara Federal de San Martín, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda (arts. 398 y 306 del C.P.P.N.) -Reg. Int. N°9860-", se puede leer en la elevación a juicio en su contra.

Las amenazas de Yao Cabrera a BigBang.

En la causa se enumeran aberraciones y humillaciones fuertísimas que sufrieron De Mitole y Fernández. A ambos le dijeron que cobrarían un sueldo, aunque los descuentos eran frecuentes y por cualquier cosa, como pararse para ir al baño y dejar la computadora prendida.

"La víctima era autorizada a ausentarse de la vivienda solamente los días domingos, siempre y cuando su labor se encuentre finalizada. En ese contexto, con la finalidad de someter a la denunciante a su voluntad, en ningún momento le pagaban las sumas de dinero que le habían prometido por sus trabajos, lo que produjo que generara deudas y aumentara el estado de vulnerabilidad que presentaba", se puede leer en el expediente.

"La metodología del grupo era que reclutaba gente, fundamentalmente gente que fuera especialista en temas de computación, para llevarlos a vivir ahí. O sea, elegía gente con mucha vulnerabilidad en lo que es habitacional, dinero y ese tipo de cosas. Las captaba, les ofrecía una vivienda, les ofrecía vivir ahí en un lugar muy lindo. Era un country, un barrio cerrado, donde tendrían lugar para alojarse, vivir, dormir, comer", explicó además a BigBang el abogado de las víctimas, Ramón Arigós.

Yao Cabrera y las evidentes órdenes a sus seguidores para que amedrenten a BigBang.

"Ellos trabajaban de lunes a sábado, prácticamente todo el día, los hacían dormir con un colchón en el piso, con las ventanas abiertas a la vista de todo el mundo, comían comida de bastante baja calidad. Cabrera y su grupo comían comida de excelencia, y a ellos les daban un arroz, un puré, comida muy magra", reveló el letrado.

El abogado detalló que el delito por el que está procesado "tiene una pena de entre 4 y 15 años" y que el influencer "se ha mantenido hasta ahora la libertad por distintas razones, pero que no debería hacerlo. "Hoy en día estamos esperando, esperando la fecha del juicio oral", reconoció.

"Ya hemos presentado la prueba, hemos presentado a los testigos, pericias. De Mitole está siendo asistida por gente de la División de Trata de la Policía Federal, por psicólogos y psiquiatras, porque realmente el daño ha sido bastante considerable, tiene sus altas y sus bajas dentro de su estado de ánimo y dentro de este proceso", señaló el letrado.

Un tramo del pedido de elevación a juicio contra Yao Cabrera por reducción a la esclavitud o servidumbre.