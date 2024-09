"Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar": que hablar de suicidio no sea un tabú

Año tras año, en septiembre, se conmemora el mes mundial de la Prevención del Suicidio. Ubicando el 10 de septiembre, como una fecha establecida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear conciencia sobre el impacto devastador del suicidio en las personas, las familias y las comunidades, y promover esfuerzos globales para su prevención.

El lema del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2024-2026 es "Cambiar la narrativa" , y busca inspirar a individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos a entablar debates abiertos y sinceros sobre el suicidio y la conducta suicida. Este lema pretende derribar barreras como el estigma, crear conciencia y promover una cultura de apoyo para prevenir el suicidio. Por último, invita a "empezar a hablar".

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) propuso el lema "Cambiar la narrativa" junto a la OMS.

En este marco, BigBang dialogó con dos profesionales para crear conciencia sobre la salud mental: "Es útil diferenciar dos conceptos clave: el pasaje al acto y el acting out. El pasaje al acto ocurre cuando alguien no soporta una situación y reacciona impulsivamente, cortando con lo que vive sin pensar en las consecuencias. Es una acción abrupta, un 'no puedo más'. En cambio, el acting out es cuando una persona actúa para expresar algo que no puede decir, mostrando con su comportamiento lo que no puede verbalizar, como un pedido de ayuda. Así, podemos hablar de dos tipos de suicidio: aquellos que buscan escapar del sufrimiento definitivamente (pasaje al acto) y aquellos que, sin querer morir, buscan llamar la atención (acting out), aunque esto puede terminar mal. Ambos intentan aliviar el dolor, pero de maneras diferentes ", definieron el tema en debate.

El Lic. Santiago Silberman (MN 66122) y la Lic. Ornella Benedetti (MN 69373) hicieron foco en las experiencias traumáticas de las personas que deciden quitarse la vida: "Éstas pueden ser el detonante para que alguien realice un pasaje al acto, ya que el trauma no procesado deja al sujeto en una situación límite, donde la carga emocional es abrumadora. Cuando la persona no puede integrar ese trauma en su vida de manera simbólica, el sufrimiento puede llegar a un punto tal que la única solución que percibe es escapar, a veces de forma abrupta. Por otro lado, el trauma también puede llevar a formas de acting out, donde el individuo actúa buscando ser visto o escuchado, sin poder hablar directamente de lo que le afecta, como un grito silencioso para que otros intervengan", revelaron.

Lic Santiago Silberman (MN 66122) y la Lic Ornella Benedetti (MN 69373) creadores de REDPSI

Ante los sucesos que marcan la vida de los individuos, ambos profesionales remarcaron la importancia de buscar ayuda, ya sea de médicos de salud mental, o en familiares y amigos, lo que va de la mano con el lema propuesto por la IASPy la OMS.

BigBang consultó sobre la existencia de señales de advertencia que amigos y familiares deberían observar; ante esta pregunta, los profesionales advirtieron que el acting out puede manifestarse en señales como cambios drásticos de comportamiento, conductas arriesgadas o autodestructivas, o en acciones que parecen un pedido de ayuda no verbalizado. " El aislamiento o comentarios sobre no querer vivir pueden ser indicativos de que la persona está al borde de un pasaje al acto, actuando de manera impulsiva para salir del sufrimiento ", remarcaron.

Mes de la prevención del suicidio

En ese contexto, los licenciados en psicología marcan que es fundamental estar atentos a cualquier cambio en la forma en que la persona se relaciona con su entorno y con los demás ya que, aunque no lo expresen verbalmente, estas acciones podrían ser señales de alerta. Además, acerca de los pasos que se pueden tomar para prevenir el suicidio, tanto a nivel individual como colectivo, Silberman y Benedetti expusieron: "En estos tiempos, donde parece que debemos poder con todo, como ser nuestros propios jefes, tener miles de seguidores, etcétera, es fundamental que nos demos permiso para no poder . Ya que sólo mediante el reconocimiento de nuestros limitaciones podemos habilitar y acudir a otros (profesionales o seres queridos) para pedir ayuda", explicaron en cuanto a lo personal. Luego, reflexionaron sobre la prevención a nivel comunitario; en esa línea explicitaron que la educación sobre salud mental debe incluir la capacidad de identificar estas manifestaciones y la creación de redes de apoyo donde las personas en crisis se sientan escuchadas antes de llegar a un límite.

Tabúes, mitos y conceptos sobre el suicidio

El suicidio engloba tabúes, mitos y conceptos erróneos. Por esto mismo, los entrevistados resaltan la importancia a la hora de derribar el estigma que rodea al tema en sí y a la salud mental: "Se debe promover la educación sobre cómo reconocer las señales de alerta, ofrecer apoyo a quienes lo necesitan y fomentar un entorno donde hablar de salud mental sea 'normal'. Las campañas de concientización y el acceso a recursos de ayuda pueden marcar una gran diferencia en la prevención. La mejor prevención es la de que logremos como sociedad normalizar las conversaciones sobre la salud mental y facilitar el acceso a servicios de apoyo antes de que el sufrimiento alcance niveles insostenibles ", concluyeron.

Con el avance de la tecnología, y de la sociedad misma, los psicólogos y psiquiatras innovaron en los tratamientos, con una tasa de éxito cada vez mayor, es por eso que es importante acudir a un profesional cuando uno siente que le faltan las herramientas para sobrepasar las situaciones que los lleva al límite: "El tratamiento psicológico es fundamental para ofrecer al paciente un espacio donde pueda expresar su angustia y enojo. La palabra tiene un poder curativo, ya que lo que no se dice o las agresiones verbales que se reciben, pueden causar mucho daño".

En contraparte, para los casos de acting out, este espacio de diálogo suele ser suficiente. Sin embargo, cuando la impulsividad y la desesperación alcanzan un punto donde no se puede garantizar la seguridad del paciente ni la de los demás, y no hay posibilidad de 'detenerse' para hablar, se recomienda la hospitalización en instituciones especializadas. En todos los casos donde hubo un intento de suicidio, ya sea leve o grave, siempre solicitamos una interconsulta con un psiquiatra. La medicación puede ser útil para generar esa pausa, aliviando los síntomas y permitiendo que la persona pueda hablar "de lo que hay que hablar".

¿Qué hace el Estado frente al suicidio?

Alrededor del mundo, son millones las campañas que circulan sobre la Prevención del Suicidio. En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Tutelar de la CABA (MPT) lanzó una campaña audiovisual, en la que se resaltó: " Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar ". El objetivo principal fue generar conciencia acerca del suicidio, en particular entre niñas, niños y adolescentes.

Con la ayuda de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el MPT buscó concientizar y visibilizar las múltiples formas de violencia que puede sufrir un menor, desde la violencia entre pares hasta los diferentes abusos, lo que constituye factores de riesgo que aumentan la probabilidad de intentos o actos suicidas.

Sin embargo, siguiendo con el lema "empezar a hablar" se invita a los nenes a no sentir vergüenza de expresarse. Para ello graficaron placas cuyo contenido dicen: "Un adolescente se suicida por día en Argentina"; "Los estudios demuestran que la exposición a violencia aumenta la probabilidad de suicidio"; "Bullyng, ciberacoso, violencia familiar, abuso sexual".

Fundamenta: Ley de Salud Mental

En el 2010, en Argentina se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental (Ley N.º 26.657), que busca regular el abordaje del suicidio desde una perspectiva de Derechos Humanos, priorizando la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental. Algunos puntos clave en relación al suicidio son la prevención; desde el documento se establece la importancia de desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención del suicidio, que incluyan campañas de sensibilización, capacitación de profesionales y acceso a servicios de salud mental.

Por otra parte, la Ley contempla los derechos de los pacientes, donde las personas con ideación suicida o que han intentado suicidarse tienen derecho a recibir atención integral, con un enfoque en la promoción de su autonomía. La internación debe ser el último recurso y, de ser necesaria, debe realizarse en un entorno que respete los Derechos Humanos .

Psicólogos proponen algunos cambios respecto a la Ley de Salud Mental

Aunque el gobierno de Alberto Fernández logró sancionar esta ley, lo cierto es que los profesionales de la salud se encuentran en la lucha de una revisión del escrito.

Los licenciados entrevistados por BigBang resaltaron: "Consideramos que el proceso que actualmente debe hacerse para lograr la internación involuntaria es demasiado burocrático, ya que requiere la intervención de un juez, lo que puede retrasar la ayuda urgente en casos críticos, como por ejemplo le ocurrió a la madre del cantante Chano Moreno Charpentier. También sería importante que la ley estipule como obligatoria la capacitación de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en los protocolos adecuados para poder actuar frente a crisis psiquiátricas."

"No lo dejes pasar"

Si conocés a personas con pensamientos suicidas o estás atravesando por esta situación, es importante saber que existen líneas de atención telefónica que brindan orientación de forma anónima y gratuita.

La línea 135 es del Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias. La técnica que utiliza es la "escucha activa" y se trata de un llamado totalmente gratuito si quien se comunica está en CABA o Gran Buenos Aires. Para el resto del país los números son: (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 .

Contactos de emergencia

También se puede llamar a la Línea 107 la cual corresponde al SAME . Es el número de emergencias médicas, que se puede utilizar en situaciones críticas donde una persona se encuentra en riesgo inminente de suicidio. Otra de ellas es el 911, numero especializados en urgencias generales que coordinan respuestas inmediatas.

Desde el Ministerio de Salud se habilitó la Línea "Contención y Acompañamiento Emocional" llamando al 0800-222-5462, la persona del otro lado del teléfono podrá recibir orientación y asistencia telefónica en caso que se encuentre en una crisis emocional o atraviesan situaciones de angustia.