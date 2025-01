Subas de luz y gas: un nuevo golpe al bolsillo bajo el paraguas de la "emergencia energética"

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad y gas que comenzará a regir a partir de enero de 2025. Bajo el argumento de la "corrección de los precios relativos de la economía", las medidas, aprobadas por los entes reguladores ENRE y ENARGAS, establecen incrementos promedio que, aunque porcentualmente parecen modestos, impactarán directamente en el bolsillo de los argentinos en un contexto económico ya de por sí delicado. "Estimó imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía", rezaba un fragmento de la nota que Luis Caputo le envió a la Secretaría de Energía.

Tarifas de gas aumentarán

Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, las tarifas de transporte y distribución de gas se incrementarán en un 2,5%, mientras que las de energía eléctrica registrarán una suba promedio del 1,6% para los usuarios finales. Estas cifras, si bien aparentemente contenidas, esconden un ajuste significativo en el desglose de las boletas, donde el Valor Agregado de Distribución (VAD) en electricidad crecerá un 4%. Para los usuarios generales, la tarifa de luz subirá en promedio un 2,2%.

En el desglose por niveles de ingreso, los incrementos serán de 1,1% para los hogares con mayores ingresos, 1,7% para los de menores ingresos y entre 0,6% y 1,6% para los de ingresos medios. En cuanto al gas, el ajuste promedio será del 1,82%, afectando tanto a los segmentos residenciales como a los comerciales. Todo esto en un escenario donde el esquema de subsidios sigue limitando los consumos de energía: 350 kWh mensuales para los hogares de bajos ingresos y 250 kWh para los de ingresos medios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida argumentando que es necesaria para evitar un deterioro del sistema energético y garantizar su sustentabilidad. Según el funcionario, mantener los valores reales de las tarifas es fundamental para "sostener al sector" y evitar que "amenace su continuidad". Sin embargo, críticos advierten que estas subas, sumadas a un contexto inflacionario y de salarios rezagados frente al costo de vida, pueden agravar la presión económica sobre los hogares.

El ajuste tarifario ocurre en el marco de la "emergencia energética", prorrogada hasta julio de 2025, y en un contexto de revisión tarifaria que permite adecuaciones transitorias. "Los aumentos pueden parecer pequeños en términos porcentuales, pero para muchas familias representan la diferencia entre cerrar el mes con cuentas equilibradas o caer en morosidad", opinó un analista del sector energético.

No obstante, la insistencia del Gobierno en actualizar las tarifas para "corregir precios relativos" no considera plenamente la carga económica que estos aumentos suponen para los usuarios. A esto se suma la percepción de muchos usuarios de que los incrementos no siempre se reflejan en mejoras en el servicio. Los constantes cortes de luz durante el verano y los problemas de abastecimiento en gas, especialmente en zonas del interior, siguen siendo una deuda pendiente de las empresas distribuidoras.

El Gobierno oficializó las nuevas tarifas para el comienzo de 2025

Mientras los usuarios enfrentan facturas más altas, las empresas del sector energético, tanto de transporte como de distribución, ven garantizada la actualización de sus ingresos. Las resoluciones benefician a compañías como Edenor, Edesur, Naturgy, Metrogas y Transportadora de Gas del Norte, entre otras, que aseguran sus márgenes en un mercado regulado a su favor. En un país donde la pobreza energética crece y muchos hogares destinan una proporción significativa de sus ingresos al pago de servicios básicos, este nuevo ajuste refuerza la percepción de una política energética desbalanceada. ¿Es sostenible este esquema en el largo plazo?

Caputo y Milei

De esta manera, el gobierno de Javier Milei insiste en un modelo que, lejos de aliviar, perpetúa las desigualdades. Con estas medidas, el Gobierno transita un delicado equilibrio entre las demandas del sector empresarial y las necesidades de una población que ya no encuentra alivio en su economía diaria. Las respuestas -o la falta de ellas- llegarán con el tiempo, pero por ahora, el único aumento que parece seguro es el de la preocupación de los aregentinos.