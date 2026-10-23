Terminó el juicio por Maradona: el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Maradona y se retiraron a deliberar sobre el futuro del resto de los imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. El veredicto se conocerá el 22 de diciembre de 2026.

El presidente del tribunal se emocionó al dar sus últimas palabras ante todas las partes. "Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio donde cada parte cumple con su rol", comenzó diciendo.

Finalmente concluyó: "Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas".

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Los integrantes del tribunal deberán resolver sobre las acusaciones y los pedidos de pena solicitadas para cada acusado. El fiscal Patricio Ferrari hizo los siguientes pedidos de pena:

*Leopoldo Luque: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: 8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo.

5 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo. Ricardo Almirón: 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo.

4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo. Mariano Perroni: 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo.

4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo. Pedro Di Spagna: absolución.

Antes de que los magistrados anunciaran el día en el que se leerá el fallo, cuatro de los seis imputados hicieron uso de su derecho de la última palabra y hablaron una vez más ante todos. Fueron Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. Los que prefirieron no hablar fueron Carlos Díaz y Nancy Forlini.

La primera fue la psiquiatra: "Voy a ser breve. La verdad es que Lamento enormemente el fallecimiento de Diego Maradona. También lamento mucho y acompaño el dolor que sigue atravesando la familia, las hijas, los que están presentes. Lo que puedo decir es que yo hice todo lo que pude para ayudarlo".

La psiquiatra Agustina Cosachov y el neurólogo Leopoldo Luque, dos de los principales acusados por la muerte de Diego Armando Maradona.

Luego fue el turno del neurocirujano: "Voy a ser breve también. Tuve la oportunidad de defenderme muchas veces así que esto pasa por otro lado. Yo lamento profundamente la muerte de Diego. Me dolió, me va a doler siempre. Acompaño como dijo la doctora Cosachov el dolor de la familia. Yo soy inocente, defendí mi inocencia durante todas las jornadas y lo vuelvo a reiterar hoy. Muchas gracias".

Ricardo Almirón, el enfermero, continuó: "Mi vida fue y es una pesadilla. Siento mucho la pérdida del paciente y envío mis más respetuosas condolencias a toda la familia. Seguimos en cadena de oración para que Jesucristo toque los corazones y sepa realmente la verdad. Tengo mi conciencia tranquila porque hice mi trabajo, por eso sigo viviendo en paz. Hace 6 años que no puedo trabajar necesito y merezco mi libertad para poder darle de comer a mi hijo y a mi familia".

El último fue Mariano Perroni, coordinador de enfermos: "Muchas gracias al tribunal y a todos los que estuvimos acá todos estos años. Por supuesto yo me solidarizo con la familia y entiendo la pérdida de un familiar. Gracias por darnos esta oportunidad para defendernos".



































