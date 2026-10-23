El papa León XIV canceló su viaje a Asís por recomendación médica: qué se sabe de su salud

La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina despertó una fuerte expectativa entre los fieles luego de que el Pontífice pronunciara una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El pasado jueves, el líder de la Iglesia católica sorprendió a sus seguidores al expresar: "Argentina, allá vamos", unas palabras que alimentaron las ilusiones de verlo próximamente en el país.

Sin embargo, mientras crece el entusiasmo por un eventual viaje a Latinoamérica, su estado de salud volvió a quedar en el centro de la atención después de que el Vaticano confirmara la cancelación de una de sus actividades oficiales.

El papa León XIV tuvo que cancelar su visita a Asis

A diez días de haberse sometido a una intervención quirúrgica en la que le extirparon parte del pulmón derecho, León XIV, de 71 años, debió suspender su visita a la ciudad italiana de Asís , donde tenía previsto participar de un importante encuentro internacional por la paz el próximo 27 de octubre.

La decisión respondió a una recomendación del equipo médico que supervisa su recuperación. Los especialistas consideraron que todavía era demasiado pronto para que el Santo Padre realizara el traslado en helicóptero programado para esa jornada, por lo que aconsejaron evitar el desplazamiento.

Desde el Vaticano buscaron llevar tranquilidad y aclararon que la suspensión de la actividad no responde a un empeoramiento de su cuadro clínico, sino que se trata de una medida preventiva para garantizar una recuperación adecuada después de la operación.

Desde el Vaticano buscaron llevar tranquilidad

De hecho, los últimos controles médicos arrojaron resultados alentadores. Según informaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, la radiografía de tórax realizada durante el seguimiento posoperatorio confirmó que "su recuperación postoperatoria está progresando muy bien".

A pesar de no poder asistir personalmente, el Pontífice mantendrá su participación de manera indirecta en el encuentro "Paz desarmada y desarmante", organizado en el marco del 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada originalmente por san Juan Pablo II.

La Santa Sede informó que León XIV enviará un mensaje dirigido a los organizadores, a los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados que participarán de las actividades.

León XIV enviará un mensaje dirigido a los organizadores, a los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas

El evento internacional contará con 384 representantes de distintas religiones, culturas e instituciones provenientes de 53 países. A lo largo de las jornadas se desarrollarán 24 foros destinados a debatir problemáticas de alcance mundial, entre ellas los conflictos internacionales, el desarme, la pobreza, las migraciones y la importancia de las religiones en la construcción de la paz.

Aunque su recuperación le impedirá estar presente en Asís, el Papa buscará transmitir su cercanía a los asistentes y reafirmar su compromiso con el diálogo entre las distintas comunidades religiosas.

Crecen las expectativas por la visita del papa León XIV a la Argentina

En ese sentido, el mensaje del Pontífice estará centrado en su convicción de que "el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos".

Mientras tanto, la expectativa por una posible visita a la Argentina continúa vigente, aunque todavía no se informó una fecha oficial para ese viaje. La evolución médica de León XIV será un factor importante para determinar cuándo podrá retomar plenamente sus compromisos y desplazamientos internacionales.