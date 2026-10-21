BTS en Argentina: Trenes Argentinos anunció servicios especiales del tren Roca para los tres recitales en La Plata y estos son los horarios

La llegada de BTS a la Argentina generó una verdadera revolución entre sus seguidores. La banda surcoreana se prepara para reunir a más de 150 mil fanáticos en tres conciertos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, previstos para este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre. Ante la multitud que se espera durante las tres jornadas, Trenes Argentinos anunció un operativo especial para facilitar el traslado de los asistentes.

La medida contempla la incorporación de tres servicios nocturnos adicionales de la línea Roca, que partirán desde la estación La Plata hacia Plaza Constitución una vez finalizados los recitales. Además, se sumarán dos formaciones especiales en sentido contrario para quienes necesiten viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la capital bonaerense.

La llegada de BTS a la Argentina generó una verdadera revolución entre sus seguidores

El grupo de K-pop llega al país como parte de su gira mundial ARIRANG Tour, con tres fechas completamente agotadas. La expectativa por sus presentaciones también obligó a establecer un esquema de ingresos escalonados al estadio, ubicado en la intersección de las avenidas 25 y 32, con horarios específicos para cada categoría de entrada.

Según el cronograma difundido por la organización, los fanáticos que adquirieron entradas VIP podrán realizar el check-in y retirar merchandising entre las 10 y las 14 horas. Posteriormente, a las 14:45, se habilitará el ingreso a ese sector para participar de la prueba de sonido, prevista para las 15:45.

Por su parte, las puertas para el público general abrirán a las 16:30. La jornada musical comenzará a las 18:30 con la presentación de Anita B Queen, encargada de abrir el espectáculo, mientras que BTS subirá al escenario a las 20 horas.

💜 La fiebre por BTS llegó a la Argentina: miles de fanáticos hacen fila para ingresar al primero de los tres históricos shows de la banda de K-pop en el país. 📽️ Así se vive la previa en las afueras del Estadio Único de La Plata, desde el drone de LN+ https://t.co/3xWtJqNUi0 — LN+ (@lanacionmas) October 21, 2026

Con el objetivo de evitar complicaciones durante la salida de los miles de espectadores, Trenes Argentinos reforzará el servicio de la línea Roca durante las tres noches de conciertos. El operativo permitirá conectar las estaciones de La Plata y Plaza Constitución mediante formaciones adicionales, con paradas durante el recorrido.

Desde la empresa estatal aconsejaron a los pasajeros llevar la tarjeta SUBE registrada y con saldo suficiente, para reducir las demoras en los molinetes y facilitar el acceso a las estaciones.

Trenes Argentinos reforzará el servicio de la línea Roca durante las tres noches

En el caso de los servicios que partirán desde La Plata hacia Plaza Constitución, se establecieron tres horarios especiales que se mantendrán sin modificaciones durante el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre:

23:30: primera formación adicional.

00:00: segunda salida nocturna.

00:30: último servicio especial de la jornada.

En tanto, quienes necesiten trasladarse desde Plaza Constitución hacia La Plata también contarán con dos trenes adicionales por noche, aunque los horarios tendrán una pequeña diferencia según la fecha.

Fanáticas de los BTS, esperaron a la banda con carteles

Para el miércoles 21 y viernes 23 de octubre, las formaciones partirán a las 21:50 y 23:00. Por su parte, el sábado 24, las salidas estarán programadas para las 21:55 y 23:00.

De esta manera, el refuerzo ferroviario buscará facilitar la movilidad de los miles de seguidores que viajarán hasta La Plata para presenciar los tres recitales de BTS, uno de los acontecimientos musicales de mayor convocatoria previstos para octubre.