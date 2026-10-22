Alerta amarilla por tormentas: a qué hora empieza a llover en Buenos Aires y cuándo llegará lo peor del temporal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas para este jueves al emitir una alerta amarilla por tormentas en 15 provincias argentinas. Sin embargo, la situación podría complicarse todavía más en algunas regiones, donde también rige una advertencia naranja por fenómenos de mayor intensidad, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 100 milímetros.

Las condiciones de inestabilidad afectarán a distintas localidades de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde se esperan lluvias intensas, fuertes vientos y posible caída de granizo.

Alerta amarilla por tormentas

De acuerdo con el organismo meteorológico, las zonas comprendidas dentro de la alerta amarilla podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes e incluso puntualmente severas. Estos fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el panorama comenzará relativamente tranquilo, aunque con abundante nubosidad y escasas probabilidades de precipitaciones durante las primeras horas. No obstante, las condiciones desmejorarán progresivamente hacia la tarde, cuando comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas.

Según las previsiones, las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 40% y el 70% durante la noche, aunque algunos pronósticos horarios anticipan porcentajes todavía más elevados.

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas para este jueves 22 de octubre

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con vientos provenientes del este y una temperatura cercana a los 16°C. Hacia las 15, el termómetro alcanzará su punto máximo de la jornada, con 21°C, mientras que las precipitaciones todavía se mantendrán alejadas de la Ciudad.

Sin embargo, el cambio más importante llegará alrededor de las 17, cuando se prevé el comienzo de los chaparrones, con una probabilidad del 80% y un leve descenso de la temperatura.

A partir de ese momento, las condiciones meteorológicas empeorarán y las lluvias ganarán protagonismo durante las siguientes horas.

A las 18: se esperan precipitaciones débiles pero constantes, con un 90% de probabilidades y una temperatura cercana a los 18°C.

A las 20: llegará el período de mayor intensidad de las lluvias, con acumulados estimados en 3,7 milímetros y un 90% de probabilidades de precipitaciones continuas.

Hacia la medianoche: las lloviznas comenzarán a perder intensidad y se presentarán de manera intermitente. Las probabilidades descenderán progresivamente del 60% al 40%, mientras que la temperatura rondará los 17°C.

Rige una alerta amarilla en varias provincias

Cuándo dejará de llover y cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

Después del período de tormentas, el pronóstico extendido anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas y un importante ascenso de las temperaturas, que permitirá dejar atrás las jornadas de inestabilidad.

De cara al último fin de semana de octubre y los primeros días de noviembre, las previsiones señalan que regresarán el sol y las tardes cálidas, con máximas que podrían acercarse a los 30°C.

El sábado 31 de octubre se espera una jornada completamente despejada y sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 25°C, ideal para realizar actividades al aire libre. La tendencia continuará durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, cuando el cielo presentará nubosidad parcial y las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 25°C a 26°C de máxima.

Por su parte, el martes 3 de noviembre podría convertirse en el día más caluroso del período analizado, con una máxima prevista de 28°C y una mínima de 19°C.

Las previsiones señalan que regresarán el sol y las tardes cálidas

De concretarse estas previsiones, el termómetro experimentará una diferencia de 17 grados entre los 11°C previstos para el último día del temporal y los 28°C que se esperan para el martes 3 de noviembre.

De esta manera, tras varios días bajo alerta amarilla por tormentas, el cierre de octubre y el comienzo de noviembre traerían un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con temperaturas en ascenso, mayor presencia del sol y un panorama ideal para disfrutar de actividades al aire libre.