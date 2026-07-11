¡Todos somos Leo! Mirá cómo quedó el emblemático mural de Messi en Rosario

Con la presencia del intendente Pablo Javkin, autoridades municipales, representantes de las empresas y artistas responsables de la obra, este viernes 10 de julio quedó oficialmente inaugurada la puesta en valor del mural 'De otra galaxia / De mi ciudad', dedicado a Lionel Messi y ubicado sobre avenida de la Libertad al 300, frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La intervención, realizada sobre la obra original presentada a fines de 2021, tuvo como objetivo renovar su propuesta visual e incorporar la tercera estrella obtenida por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, manteniendo intacta la esencia de una de las postales más representativas de Rosario.

Los trabajos estuvieron a cargo del artista Lichi Urteaga, creador del mural, junto a Marlene Zuriaga, Betina Rian y Marcos Pascual. La restauración incluyó una nueva paleta cromática, la actualización de la camiseta de Messi con las tres estrellas y la incorporación de un enorme '¡Gracias!' en la pared posterior, como homenaje de la ciudad a su máximo referente.

Con sus 69 metros de altura y emplazado a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera, el mural se consolidó desde su inauguración como un punto de encuentro para rosarinas, rosarinos y turistas, convirtiéndose en un ícono del paisaje de la ciudad.

Durante el acto inaugural, el intendente, las y los artistas y representantes de las empresas que acompañaron el proyecto compartieron el significado de esta renovación y recordaron el origen de una obra que ya forma parte del patrimonio simbólico de Rosario.

En este marco, Javkin destacó el valor que adquirió el mural para la ciudad desde su inauguración: "Quiero agradecer especialmente a las empresas que acompañaron, siempre tenemos buenos socios para hacer posibles estos proyectos". Seguidamente, y al recordar cómo surgió la iniciativa, expresó: "Era un momento muy duro para la ciudad. Veníamos de la pandemia y sentimos que no había mejor talismán que Leo. Se pintó el mural, empezó a aparecer una imagen distinta de Rosario y, desde entonces, se encadenaron muchas cosas buenas. En el fútbol, por supuesto, y también para la ciudad."

"Había que actualizarlo, no solo por el paso del tiempo sino porque el personaje principal había cambiado. Hicieron un trabajo extraordinario. Desde el Monumento se puede ver ese 'Gracias' enorme que aparece en la parte posterior del mural. Ojalá Leo esté cada vez más presente en el paisaje de Rosario", concluyó.

Por su parte, Lichi Urteaga agradeció el acompañamiento institucional y recordó los comienzos de un proyecto que nació años antes de la realización del mural. "Quiero agradecer a toda la Municipalidad, a la Secretaría de Cultura y a quienes hicieron posible este trabajo. Pero, sobre todo, quiero agradecer a los chicos y las chicas de La Bajada, en el barrio de Leo. La historia de esta aventura empezó con ellos, allá por 2017, y muchas de esas ideas terminaron materializándose acá".

En tanto, Marlene Zuriaga puso el foco en el sentido colectivo de la obra y en el contexto en el que fue creada: "Este proyecto empezó en 2017 y volvió a tomar forma en 2021. En plena pandemia, cuando había incertidumbre y muchas noticias difíciles, decidimos transformar una pared gris en una pared llena de color".

Y sumó: "Cada mural implica superar desafíos, resolver cuestiones logísticas y trabajar en equipo. Cuando logramos compartirlo con la gente y que quien pase por acá encuentre un motivo para celebrar, sentimos que esa también es una copa ganada"

Betina Rian, a su vez, explicó que la puesta en valor buscó recuperar la fuerza visual de la obra y reafirmar el significado que Messi tiene para la ciudad. "Queríamos recuperar la identidad, la luminosidad y potenciar el color para que la imagen estuviera a la altura de lo que representa Messi. Lio representa la perseverancia, el compromiso, los sueños y la capacidad de superarse una y otra vez. Esos valores también están presentes en el arte y en cada proyecto que emprendemos."

Durante el acto también tomó la palabra Henrique Striker, presidente de AkzoNobel Argentina y director de Pinturas Decorativas en el país, quien destacó el valor cultural de la iniciativa y el compromiso de la empresa con la ciudad: "La pintura tiene más poder de lo que creemos. Es la posibilidad de transformar, de inmortalizar, de embellecer y honrar incluso a quienes una nación admira. Gracias a la Municipalidad de Rosario y a talentosos artistas, hemos retratado en Argentina al jugador de fútbol más distinguido de la historia."

"Desde Alba estamos fascinados de ser el color del Circuito Messi en Rosario, un recorrido que inspira a niños y niñas de todo el mundo a perseguir sus sueños. Nuevamente nos encontramos con la alegría de darle vida a este mural para inmortalizar su legado en su ciudad natal", manifestó.

Por último, Leonardo Szwom, de la empresa Rosarpin, señaló: "Agradezco a las autoridades y a los artistas por darnos la posibilidad de participar en este mural, como en tantos otros que se están haciendo en la ciudad. Es un orgullo para nuestra empresa, radicada desde hace 94 años en Rosario, poder formar parte de este proyecto".

La renovación del mural reafirma el lugar que ocupa esta obra dentro del patrimonio cultural y urbano de Rosario, consolidándose como una de las postales más representativas de la ciudad y un homenaje permanente al rosarino más admirado del mundo.