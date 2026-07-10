Tensión: los gobernadores Sadir, Jaldo y Jalil le cerraron la puerta a Milei para eliminar las PASO

La foto del 9 de Julio en Tucumán fue apenas un espejismo de unidad. Detrás de los discursos de libertad y los abrazos protocolares, se libra una batalla silenciosa y feroz que podría definir el futuro político de la Argentina. Javier Milei salió de la Casa Histórica con una misión urgente: convencer a los mandatarios provinciales de eliminar las PASO. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un frío y cortante "no". El operativo de seducción de Diego Santilli chocó de frente contra una pared robusta de los gobernadores, que ven en las primarias la herramienta clave para sobrevivir al 2027.

La obsesión de Milei no es un secreto: necesita borrar las PASO del mapa electoral para evitar que el peronismo logre reorganizarse y emerja con un liderazgo unificado que lo desafíe en las próximas presidenciales. Pero en las provincias no están dispuestos a entregarse tan fácilmente.... al menos hasta ahora.

Jaldo y Milei en la Casa Histórica de Tucumán

El bloque de la UCR es el primer escollo insalvable para la Casa Rosada. El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, fue el encargado de ponerle voz al malestar de sus pares. Tras dialogar con otros mandatarios radicales, Sadir defendió la vigencia del sistema actual en una charla con Radio Rivadavia y consideró a las primarias como una "buena herramienta".

La negociación que encabeza Santilli parece haber entrado en un callejón sin salida: "Hemos hablado bastante de ese tema (con el jefe de Gabinete, Diego Santilli) pero, obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece, que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla ", sentenció Sadir, dejando en claro que la eliminación definitiva no está en los planes de la oposición dialoguista.

La foto de Milei junto a 13 gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán

Ni siquiera los gobernadores de tono peronista que suelen acompañar los proyectos libertarios están convencidos. El operativo de la Casa Rosada para impulsar las "colectoras" —la posibilidad de enganchar listas locales a la candidatura presidencial de Milei— también genera sospechas y rechazos.

Es el claro ejemplo de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca quien fue punzante al analizar el costo del sistema, pero se desmarcó de la estrategia oficialista: "Las PASO son una encuesta muy cara", afirmó, aunque aclaró de inmediato sobre las modificaciones que busca el Gobierno: " No es algo que me convence ", sentenció.

Diego Santilli

Por su parte, el tucumano Osvaldo Jaldo, que jugó de anfitrión en la vigilia del 9 de Julio, le soltó la mano al Presidente en este punto crucial. Con la contundencia de quien cuida su propio territorio, Jaldo fue tajante sobre su postura y la de sus pares: " Estamos en contra de sacarlas ", afirmó respecto a las PASO. Además, subrayó la falta de transparencia en la propuesta del Ejecutivo: "No puedo opinar de algo que todavía no nos han presentado a los gobernadores".

Para La Libertad Avanza, el escenario es mínimamente nebuloso. La intención de eliminar las primarias tiene un objetivo netamente estratégico: impedir que la oposición dirima sus internas y salga fortalecida. Sin PASO, el peronismo llegaría fracturado y sin un jefe claro, facilitando el camino a la reelección de Javier Milei. Hoy, el tema está "verde" y Diego Santilli enfrenta su desafío más difícil.