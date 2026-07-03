Alerta polar: Argentina se congela en el día más frío del 2026 y el Conurbano registra marcas históricas

La paciencia y el abrigo ya no alcanzan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este viernes 3 de julio es oficialmente la jornada más fría en lo que va del año. Bajo un manto de alerta amarilla y naranja que cubre a casi todo el territorio nacional, el AMBA amaneció con temperaturas bajo cero, transformando a las ciudades en auténticos freezer al aire libre.

Si en la Ciudad de Buenos Aires el registro mínimo de 1,8 °C ya generaba chuchos de frío, en el Gran Buenos Aires la situación es crítica. Localidades como Morón y Ciudad Jardín (El Palomar) reportaron ¡una mínima extrema de -4°C durante las primeras horas de la mañana!

Localidad de Micaela Casalles

En el interior bonaerense, el panorama es aún más crudo: ciudades como General Alvear tocaron los -5°C. El aire polar, impulsado por vientos del sur, mantiene la sensación térmica en niveles peligrosos para la salud, especialmente en zonas donde rige la alerta naranja por frío extremo.

Pronóstico para el fin de semana: ¿Cuándo llegará el alivio?

La tregua se hará esperar, pero ya tiene fecha. BigBang informa el clima para los próximos días indica:

Sábado. Seguirá el ambiente demasiado frío. Se espera una mañana con apenas 3°C, subiendo a una máxima de 11°C con cielo despejado. Por la noche, el termómetro volverá a caer hasta los 8°C.

Domingo. Será el día del quiebre porque la mínima subirá a los 7°C y la máxima tocará los 12°C. Sin embargo, el "alivio" vendrá acompañado de inestabilidad: hay entre un 40% y 70% de probabilidades de lluvias hacia la tarde-noche, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros.

Un pequeño muñeco de nieve en Sierra de los Padres

Las temperaturas provincia por provincia

A excepción de Tierra del Fuego y Santa Cruz, que ya superaron su etapa más crítica, las otras 21 provincias argentinas están bajo advertencia oficial. Así golpea el frío en los puntos clave del país: