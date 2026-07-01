Abandonaron a su hija con cuatro niños y la Justicia no hizo ni hace nada: "A Wanda le dan pelota porque es millonaria"

Mientras más profunda es la pobreza y la desigualdad, más deberían doler las injusticias. El Poder Judicial en la Argentina tiene muchas deudas pendientes, pero una de las más evidentes es la que se presenta en las diferencias en cuanto a fallos, plazos y sentencias que hay entre quienes menos tienen y quienes cuentan con el dinero suficiente como para empujar las causas en los juzgados con abogados y otros métodos más espurios.

"A Wanda le dan pelota porque es millonaria", protestó ante BigBang Liliana Sánchez, una abuela que vio como Débora, una de sus siete hijas e hijos, la abandonó su pareja el 10 de marzo del 2020 y la dejó desamparada al punto de que, con los años, hasta el Estado la privó de los beneficios que recibía, porque su ex marido que partió a Misiones consiguió un trabajo por fuera de la ANSES, con el que se suspendieron las ayudas familiares para su ex y sus cuatro hijos.

Hace más de tres años esta persona, que nunca había trabajado, aparentemente empieza a trabajar, y a mi hija le hacen la quita de todo lo que recibía

Mientras la velocidad de los juzgados sorprende cuando se trata de definir si Wanda Nara o Mauro Icardi deben pagar la estadía de las niñas que comparten en Miami, a la hora de las familias del conurbano bonaerense -de Claypole precisamente en este caso- se encuentran desamparadas ante casos que no convocarían abogados mediáticos ad honorem, pero que tampoco encuentran en defensores oficiales las soluciones a sus demandas y necesidades.

La víctima de este progenitor abandónico llamado Martín Darío Peralta tiene 38 años, una hija de 15, otra de 10 y dos mellizos de 7 años, a quien el padre prácticamente nunca vio ni se vinculó en los años que siguieron a su partida en 2020. Tras no poder afrontar el alquiler, debieron mudarse todos juntos a la casa materna de Liliana, quien sostiene de forma constante que son "una familia de clase baja". Mientras tanto, alguna vez "envía 20 mil o 30 mil pesos" y siempre de forma esporádica.

Parte de la denuncia contra Martín Darío Peralta.

"Dejó de comunicarse por completo. Antes a veces llamaba y la realidad es que los chicos ya tienen poder de decisión, entienden las cosas, y ninguno quiere hablar con el padre. Acá no se le niega porque la madre recibe el llamado y le quiere pasar a los chicos y los menores no quieren hablar con él", explicó Liliana sobre el poco relacionamiento de Peralta con sus nietos. "Los mellizos directamente no lo conocen", agregó.

Al principio los planes sociales que recibía por su situación sirvieron para paliar los evidentes déficits. Luego llegó la fragilidad de los recién nacidos que tuvieron diversas enfermedades en los primeros años de su vida y más tarde la peor noticia. "Hace más de tres años esta persona que nunca había trabajado aparentemente empieza a trabajar, y a mi hija le hacen la quita de todo lo que recibía", señaló Liliana.

No puede ser que el Estado en la situación que está atravesando mi hija te diga que no se puede hacer nada

Al igual que Peralta, el Estado también abandonó a la familia de Liliana. Los abogados defensores oficiales que le tocaron le explicaron que, como el abandónico tiene un empleo que no está dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la ANSES, poco se puede hacer. "Mi hija empezó el trámite en el juzgado de Lomas de Zamora, pero esto no avanzó nunca", lamentó Liliana. "Fueron cambiando los abogados y demás, y hasta la fecha no tuvimos ningún tipo de respuesta satisfactoria", añadió.

Las enfermedades que atravesaron sus hijos y el estrés por toda la situación de deterioro socioeconómico atravesado, también trajeron problemas de salud a Débora, quien por tener su sistema inmune afectado por un complicado padecimiento, tiene complicaciones para reinsertarse en el mercado laboral. Los años de tratamiento empujaron a que la denuncia por alimentos no se mueva en términos judiciales.

"Nos acercamos de vuelta a Lomas, donde un abogado nos atendió muy mal y dijo que durante dos años ella había dejado de tramitar nada. No entendía de que mi hija había estado en muy mala situación con internaciones y demás, de la cual ahora está mucho mejor". Las respuestas fueron variadas, pero llegaron a decirle que no había abandono de personas porque ella, como madre, había puesto bajo su techo a su hija y nietos.

"No puede ser que el Estado en la situación que está atravesando mi hija te diga que no se puede hacer nada. 'Si esta persona no tiene medios, ¿qué quiere que hagamos?'", recordó. "También se había dicho de hacerle juicio a los padres de Peralta, para que se hagan cargo. Nosotros sabemos que es gente que está en buena posición económica, pero que no tiene manera de demostrarlo", sumó enseguida.

Lo que dicen desde Lomas es que no hay manera de comprobar lo que ellos tienen como ingresos y que por eso no hay manera de agarrarse de nada

Liliana describió a Peralta como "un bohemio", que "es cantante" al igual que sus padres. "Lo sabemos porque en un momento determinado se viajó, es gente que está en buena posición", reveló. "Lo que dicen desde Lomas es que no hay manera de comprobar lo que ellos tienen como ingresos y que por eso no hay manera de agarrarse de nada", lamentó. A Liliana también le dijeron en ANSES que entienden la situación, pero nada está en sus posibilidades para cambiarlo.

El temor de Liliana son "las vueltas de la vida" y que Débora "quede desamparada". "Yo soy una persona mayor, de respeto, trabajo mucho a nivel social, y sé que no es el único caso el de mi hija, sé que hay muchas madres en la misma situación. Ni siquiera pedimos que esta persona se haga presente, pero sí que cubra los gastos como corresponde y lo que le compete como padre", indicó.

"Yo tengo a mi hija viviendo conmigo, tengo a mis nietos viviendo conmigo, hacemos todo lo posible para que no sientan la falencia de un montón de cosas que están pasando, pero creo que el padre tendría que tener un poquito más de sentido común. Ella se quedó sin nada", insistió la abuela. "Estaremos nosotros, pero si esta persona puede pagar por lo que ha hecho, al menos sentaremos un precedente de algo", pidió más adelante.