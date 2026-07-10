Argentina - Suiza en el Mundial 2026: día, hora y dónde ver a los posibles elegidos de Scaloni

¡Paren el mundo y que ruede la pelota! Después de la gesta heroica frente a Egipto, la Scaloneta vuelve al ruedo con el corazón en la mano y la ilusión de la cuarta estrella en el alma. La Argentina de Lionel Messi se juega la vida ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, y el país -aunque también el mundo entero - ya está contando los segundos para ver el partido más importante.

Tras el milagro en Atlanta, donde la Selección remontó un partido imposible contra los egipcios con pura mística, táctica y juego, el equipo de Lionel Scaloni ya está en Kansas City. El objetivo es claro: meterse entre los mejores cuatro del planeta y seguir defendiendo la corona que dejó Qatar.

Messi después de ganar contra Egipto

La cita con el destino es este sábado 11 de julio a las 22:00 (hora argentina) y el escenario será el imponente Arrowhead Stadium (Kansas City). Sin embargo, la locura por ver a la Selección rompe con todos los límites racionales: en la plataforma oficial de reventa de la FIFA, los precios son un cachetazo al bolsillo.

Las entradas más baratas en los sectores altos arrancan entre los 1.500 y 3.000 dólares. Pero eso no es nada: ¡se llegó a pedir 115.000 dólares por una platea preferencial cerca de Messi!

Fuera de ese mal trago, Argentina llega con el ánimo por las nubes después del épico 3-2 contra Egipto. Scaloni tiene a todo el plantel a disposición, con la tranquilidad de que el "Dibu" Martínez y el Lio están en su mejor nivel. Por parte, el equipo europeo viene de una batalla de 120 minutos contra Colombia, a quien eliminó por penales. Son un equipo duro, rocoso, que busca redimirse tras la goleada sufrida ante Portugal en el mundial de Qatar.

El Dibu Martínez está en su mejor momento

Scaloni todavía mantiene algunas dudas en los laterales y el nueve, pero tampoco cambiará nada muy rotundamente:

Emiliano "Dibu" Martínez Nahuel Molina o Gonzalo Montiel Cristian "Cuti" Romero Lisandro Martínez Nicolás Tagliafico Rodrigo De Paul Enzo Fernández Leandro Paredes Alexis Mac Allister Lionel Messi Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Messi quebrado en llanto después del partido con Egipto

Los posible 11 de Suiza:

Gregor Kobel Deni Zakaria Manuel Akanji Nico Elvedi Ricardo Rodríguez Remo Freuler Granit Xhaka Dan Ddoye Fabian Rieder o Djibril Sow Rubén Vargas Breel Embolo

El equipo suizo que enfrentará a Argentina

La historia dice que Suiza nunca pudo ganarle a la Argentina. En 7 enfrentamientos, la Albiceleste se impuso 5 veces y empataron 2 más. El recuerdo más vivo es aquel gol agónico de Ángel Di María en el Mundial 2014 tras una corrida magistral de Messi.