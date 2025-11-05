Tragedia en la Ruta 2: murió José Marcelo "Josecito" Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

El fútbol argentino volvió a vestirse de luto. En un trágico accidente ocurrido durante la noche del martes en la Autovía 2, perdió la vida José Marcelo "Josecito" Moscuzza, ex vicepresidente del Club Atlético Aldosivi y uno de los nombres más queridos del fútbol marplatense. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 166, en las inmediaciones de Lezama, cuando el vehículo que conducía Moscuzza volcó por causas que aún se investigan.

Murió José Marcelo "Josecito" Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Viajaba solo. Automovilistas que circulaban por la zona fueron los primeros en alertar a los servicios de emergencia, pero cuando arribaron los equipos médicos ya no había nada que hacer. En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias local, Policía Vial y Policía Científica, que ahora intenta establecer los motivos del trágico desenlace. Algunas versiones indican que el dirigente perdió el control del automóvil, salió de la cinta asfáltica y cayó en un zanjón.

Conocido afectuosamente como "Josecito", Moscuzza tenía 48 años y era hijo del histórico dirigente José Américo Moscuzza, presidente honorario del club del Puerto. Su familia lleva generaciones vinculada a Aldosivi: su hermano Pedro ocupa hoy la vicepresidencia primera y Nina Moscuzza, la prosecretaría, en una estructura que mantiene vivo el legado de compromiso con la institución marplatense.

El fallecimiento del ex dirigente provocó una ola de dolor y conmoción en Mar del Plata. "Murió Josecito Moscuzza en un accidente de tránsito. Una noticia terrible para el mundo del Puerto y de Aldosivi. Fuerza a la familia Moscuzza. Descansa en Paz Josecito", fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de Aldosivi La Cantera, reflejando el sentimiento que atraviesa a toda la comunidad futbolera.

Durante su gestión como vicepresidente, Moscuzza fue pieza clave en los ascensos del club, en la consolidación del predio deportivo de Punta Mogotes y en el fortalecimiento institucional de Aldosivi en el fútbol profesional. Bajo su mirada, el "Tiburón" creció no solo en lo deportivo, sino también en infraestructura, con obras que marcaron un antes y un después en la historia del club. "Estamos haciendo una inversión grande en el club, como la pensión. Para un padre, no quisiera que mi hijo se fuera de la ciudad y Aldosivi juega en AFA. Se va achicando esa diferencia que había antes, cuando los chicos se iban a jugar a Buenos Aires para estar en AFA", decía con orgullo en una entrevista con TNT Sports en 2022, mientras recorría las instalaciones del predio donde se disputaba un torneo infantil.

La vida de Moscuzza siempre estuvo unida a los colores verde y amarillo. "Soy hincha desde la cuna. Cuando fue presidente por primera vez recuerdo ir a la sede y estar con sus pares, yo jugando a los jueguitos. El club lo mamé desde chico. Y es un orgullo muy grande", había declarado en una entrevista con el medio 0223, años atrás. Su pasión por Aldosivi trascendía los cargos. Aun después de haberse apartado de la gestión activa en 2024, continuaba acompañando al equipo desde las tribunas: según relató La Capital, estuvo presente el último fin de semana en la platea durante el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Padre de una hija y profundamente arraigado a la vida marplatense, "Josecito" Moscuzza era querido y respetado tanto en el ambiente deportivo como social. Su fallecimiento deja un vacío inmenso en la familia del club y en una ciudad que lo vio crecer y construir, junto a su padre, el sueño de un Aldosivi grande, competitivo y con identidad.