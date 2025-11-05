Horror en Rosario: un bebé de seis meses fue internado con lesiones compatibles con abuso sexual y hay un hombre detenido

Una escena de horror sacudió a Rosario en las últimas horas. Un bebé de apenas seis meses fue internado de urgencia en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con lesiones compatibles con abuso sexual. El diagnóstico de los médicos fue tan grave que provocó una inmediata intervención judicial y la detención de un hombre de 47 años, principal sospechoso del hecho. Todo comenzó durante la madrugada del lunes, cuando una adolescente de 16 años llegó desesperada a la guardia del hospital con su hijo en brazos. Según contó a los profesionales, el bebé presentaba "dificultades al momento de evacuar y estreñimiento".

Un bebé de seis meses fue internado con lesiones compatibles con abuso sexual y hay un hombre detenido

Pero tras el chequeo, los médicos detectaron heridas que "no ven con frecuencia" y dieron el primer alerta. "No vemos con frecuencia una lesión de esa magnitud", declaró el director del hospital, Eduardo Casim, en diálogo con La Capital. De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se realizó una denuncia en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Secretaría de la Niñez también tomó intervención para garantizar la protección del menor, que fue sometido a una exploración bajo anestesia para determinar el alcance del daño. "Se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar", señaló Casim, quien confirmó que el bebé tuvo una evolución favorable durante las primeras 24 horas y se encuentra internado en una habitación de sala general.

El caso tomó un giro dramático horas después, cuando la Policía detuvo al presunto abusador. El hombre, identificado como Guillermo V., fue arrestado tras un llamado al 911 por un supuesto robo en una vivienda ubicada en las calles Italia y Gálvez. Pero al llegar al lugar, una mujer lo señaló ante los agentes como el responsable del abuso del bebé de seis meses. El sospechoso, de 47 años, quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del MPA.

Hasta el momento, no trascendió el vínculo exacto que lo unía con la madre o con el entorno familiar del menor. Debido a la gravedad del caso y al contexto familiar, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Rodrigo Lioi, dispuso una medida excepcional para separar temporalmente al bebé de su entorno. "Se definió adoptar y efectivizar una medida de protección excepcional, que implica suspender la responsabilidad parental de los progenitores y disponer el resguardo inmediato del niño", informó el funcionario.

Lioi explicó que el resguardo tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar del menor mientras avanza la investigación. "Por la situación clínica del bebé quedará al resguardo del hospital. Nosotros tenemos acompañantes que tienen el rol de cuidado, más allá de que después se puede resolver, que a lo mejor hay algún otro familiar directo que puede también ejercer los cuidados y tener vínculo con el bebé", señaló en diálogo con El Tres de Rosario. La medida es temporal y deberá ser revisada por la Justicia en los próximos días. "Hay situaciones que se resuelven antes y otras después", aclaró.

Y sumó: "Eso no implica que en ese plazo los niños no vean a los padres, madres o familiares". El caso causó una profunda conmoción en Rosario. En el hospital, el personal médico y los vecinos que se enteraron del hecho no pudieron ocultar la indignación y el dolor ante lo ocurrido. Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir el contexto en que ocurrieron los hechos y determinar si hubo encubrimiento o negligencia en el entorno familiar. El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que ya ordenó pericias médicas, entrevistas y la recolección de pruebas.