Habló la mamá de la adolescente ferozmente golpeada con una cadena en un colegio de Junín: "Casi me muero en el instante"

Una escena digna de una pesadilla irrumpió en plena jornada escolar en la ciudad bonaerense de Junín. En cuestión de segundos, un espacio destinado al aprendizaje se convirtió en escenario de horror: una mujer ingresó al aula de la Escuela Secundaria Nº 16 y atacó con una cadena a una alumna de 14 años, dejándola tendida en el suelo, cubierta de sangre y gritando de dolor. El hecho ocurrió el lunes por la mañana y fue grabado por otro estudiante, cuyo video se viralizó en las redes sociales, desatando conmoción y repudio en toda la comunidad educativa.

Una madre entró a la Escuela 16 de Junín y golpeó a una estudiante con una cadena

En las imágenes se ve a una mujer fuera de sí, blandiendo una cadena que en uno de sus extremos tenía un candado, golpeando una y otra vez a la adolescente, que intenta cubrirse sin éxito. Según la denuncia presentada ante la policía, todo comenzó cuando la joven llegó al aula y una compañera la advirtió que una mujer la estaba buscando para agredirla. Minutos después, la agresora irrumpió en el salón gritando: "¿Qué problema tenés con mi hija?".

Sin mediar más palabras, comenzó a golpearla con violencia en la cabeza, la cara, los brazos y las piernas. La hija de la atacante, que también estudia en la misma escuela, le entregó la cadena a su madre para que continuara con la golpiza. "Esta es la mamá de una compañera de mi nena. Ellas habían tenido un conflicto, una pelea de nenas que terminó de mala manera y se hizo un acta en la escuela", explicó María Laura, la madre de la víctima, en diálogo con Mediodía Noticias.

Y agregó: "El caso ya se había tratado, se habían pedido disculpas y se consideraba cerrado. Pero esta nena es muy violenta, y fue ella la que le dio la cadena a la madre para que golpee a mi hija. Es un animal". La furia de la agresora no se detuvo ni ante la presencia de otros alumnos. "Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar", le gritó la mujer en medio del ataque, según consta en la denuncia policial.

Una docente logró intervenir y apartar a la víctima, exigiendo que la agresora abandonara el aula. Pero el daño ya estaba hecho. La adolescente fue asistida por personal del SAME y trasladada de urgencia al hospital con politraumatismos, cortes profundos en la cabeza, heridas en el rostro y las piernas, y traumatismo de cráneo. "Estaba bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, en las piernas, traumatismo de cráneo", relató María Laura entre lágrimas en una entrevista con Canal 10 de Junín. "Me llamó mi hija y me dijo 'vení, mamá'. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante", contó

Y añadió: "Salí corriendo con el padre hasta la escuela. Cuando llegamos, la encontramos así, tirada, destrozada". La mujer no ocultó su indignación con las autoridades escolares, a quienes acusó de no haber intervenido a tiempo ni dado aviso a la familia ni a la policía. "Esta mujer se fue de la escuela con la menor que tiene y ni siquiera llegó la policía antes de tiempo", denunció. El trasfondo del ataque, según la familia, se remonta a un conflicto menor entre las dos adolescentes que ya había sido abordado institucionalmente. Pero en las últimas semanas, el clima se había tensado.

María Laura incluso afirmó que la atacante ya había ido antes al colegio con un cuchillo, un antecedente que, dice, fue desestimado por las autoridades. "Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa", reclamó la madre, que asegura haber entregado a la justicia todos los videos y audios recolectados tras el ataque. La Fiscalía N° 9 de Junín intervino en el caso y dispuso una medida cautelar para proteger a la víctima. Por el momento, no se ha dictado ninguna orden de detención, aunque se espera que la situación procesal de la agresora se defina en una audiencia programada para el próximo viernes.