Trump fue ovacionado, celebró en Israel la liberación de los últimos rehenes de Hamás y busca sellar la paz definitiva en Gaza

Por primera vez en más de dos años, la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv amaneció colmada de alegría. Hamás liberó este lunes por la mañana a los últimos 20 israelíes que mantenía secuestrados en Gaza desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, un hecho que marcó el inicio de la guerra más prolongada y devastadora en la región en las últimas décadas. Según informó la televisión estatal israelí Kan TV, los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y posteriormente transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza. El grupo inicial de siete fue liberado en las primeras horas del día y el resto fue entregado poco después.

De acuerdo con la agencia Xinhua, "Hamás ya no tendría secuestrados vivos en su poder". Los rehenes fueron trasladados al complejo de recepción de Re'im, donde los aguardaban sus familiares, y luego en helicóptero hacia los hospitales Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) y Beilinson (Petah Tikva) para recibir atención médica y psicológica. "Tienen que sentir que recuperan el control", explicó Keren Schwartz, jefa del Departamento de Tratamiento Social del hospital Beilinson, donde se montó un operativo especial para garantizar la privacidad y la contención de las familias.

Entre los liberados figuran los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, y el también argentino Eitan Horn, quienes fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz. Sus historias se convirtieron en símbolo de la resistencia y el sufrimiento de las familias israelíes durante los más de 700 días de cautiverio. "Sí, estamos acá", fue el último mensaje que la madre de Eitan y su hermano recibió antes de perder contacto con ellos. El operativo de rescate se desarrolló bajo estrictos protocolos militares. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) implementaron un plan especial para la recepción de los rehenes vivos y para la repatriación de los cuerpos de los 26 israelíes muertos en Gaza.

Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes

Según informó el corresponsal militar Doron Kadosh, "no se realizará identificación preliminar en el terreno; los ataúdes serán inspeccionados por ingeniería militar y recibirán honores antes de ser trasladados al Instituto Forense de Tel Aviv". Mientras tanto, en paralelo a la liberación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Israel y fue recibido con honores por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. Su llegada marcó el inicio de una jornada diplomática que podría redefinir el futuro político y territorial de Medio Oriente.

El Parlamento israelí lo recibió con una ovación de pie que se extendió por casi diez minutos. "El amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", anticipó Trump en su discurso ante los legisladores, que lo aplaudieron incluso antes de que hablara Netanyahu. El mandatario norteamericano reconoció haber tenido "algunas disputas" con el premier israelí, aunque aseguró que "fue un presidente de tiempos de guerra" y "la persona indicada para el momento adecuado". Trump se reunió luego con las familias de los rehenes liberados y visitará a los sobrevivientes internados en los hospitales.

Su siguiente destino será Sharm el Sheij, Egipto, donde se llevará a cabo la Cumbre Internacional de Paz sobre Gaza. El encuentro, copresidido junto al mandatario egipcio Abdelfatah al Sisi, contará con la presencia de 20 líderes mundiales y será el escenario de la firma formal del plan de paz impulsado por Estados Unidos. El acuerdo establece la liberación total de los secuestrados, la excarcelación de unos 2.000 prisioneros palestinos -incluidos 250 condenados a cadena perpetua-, y la retirada progresiva de las tropas israelíes del territorio palestino. La iniciativa, delineada en 20 puntos, contempla además el desarme total de Hamás.

También implica la creación de una fuerza internacional de estabilización, un plan de reconstrucción integral del enclave y la instauración de un gobierno tecnocrático provisional bajo supervisión internacional. El plan, diseñado por Trump junto a su equipo -entre ellos Jared Kushner y Steve Witkoff-, propone "una Gaza desradicalizada y libre de terrorismo para que no represente una amenaza para sus vecinos", y abre la puerta a una masiva asistencia humanitaria bajo control de la ONU y la Cruz Roja. En los alrededores de la Plaza de los Rehenes, las multitudes cantaron y lloraron al conocer la noticia. Globos amarillos, fotografías y banderas israelíes acompañaron la escena.

Dos años después del horror del 7 de octubre, las familias recibieron al fin la respuesta que esperaron día y noche: sus seres queridos estaban de regreso. Mientras tanto, en el horizonte político y diplomático, el plan de paz promovido por Trump abre una ventana inédita de esperanza en una región marcada por la guerra, la devastación y el dolor. "Después de mucho esperar, con las liberaciones, comenzó a completarse", dijo un portavoz del gobierno israelí. Hoy, por primera vez desde aquel ataque que cambió el curso de la historia reciente de Medio Oriente, Hamás ya no tiene rehenes israelíes en su poder.