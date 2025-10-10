Milei felicitó a Corina Machado por su lucha contra el "narcoestado" mientras investigan a Espert por vínculos con el narcotráfico

El presidente Javier Milei felicitó efusivamente a la líder opositora venezolana María Corina Machado por su lucha contra el "narcoestado" de Nicolás Maduro, mientras en su propio gobierno se enfrenta a un escándalo de proporciones considerables: la imputación de José Luis Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La paradoja no podría ser más evidente. En sus redes sociales, Milei celebró el premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a Machado: "Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia.

.@MariaCorinaYA mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia.

Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela.

https://t.co/4mXYzoFMtP — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2025

En la misma línea destacó: "Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela". Sin embargo, mientras el líder de las fuerzas del cielo ensalza la lucha contra "la narcodictadura venezolana", el minuto a minuto del caso Espert es alarmante: los allanamientos realizados en la casa y el despacho de "El Profe", diputado de La Libertad Avanza y hasta hace poco cabeza de lista para las elecciones del 26 de octubre, generaron conmoción hace sólo 24 horas.

El juez Lino Mirabelli lideró los operativos que dejaron al descubierto una serie de elementos que podrían complicar seriamente la situación de Espert. Entre los objetos secuestrados se encuentran dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y documentación que revelaría transacciones financieras entre Espert y Fred Machado, el empresario detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

Según las investigaciones preliminares, las transferencias económicas vinculadas a la empresa Minas del Pueblo superan el millón de dólares, lo que pone bajo la lupa los posibles movimientos ilícitos de Espert y compañía.

Mientras tanto, el fiscal a cargo mantiene la causa bajo secreto de sumario, lo que no impidió que el escándalo se convierta en un tema candente en la arena política argentina. En esta trama digna de un thriller político, no faltan los nombres secundarios que suman tensión al relato y que claro, el gobierno libertario pretende esconder.

Lorena Villaverde, otra candidata de La Libertad Avanza, ya se sometió voluntariamente a un narcotest para despejar sospechas sobre sus propios vínculos con el narcotráfico. Aunque este episodio parece ser independiente del caso Espert, no ayuda a disipar las dudas sobre la transparencia dentro del partido oficialista.

La ironía es difícil de ignorar. En este contexto, los elogios a María Corina Machado por su lucha contra "la narcodictadura venezolana" parecen más una estrategia para desviar la atención del escándalo interno que una real celebración de sus logros. Mientras tanto, el caso de José Luis Espert está bajo secreto de sumario y las nuevas revelaciones que podrían surgir en cualquier momento, podrían complicar aún más al gobierno de Javier Milei que parece pender de un hilo.