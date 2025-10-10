Guillermo Francos y el arte de "trabajar" sin cobrar: negó cobrar 180 mil dólares mensuales por tareas en YPF

En el país gobernado por las fuerzas del cielo donde las noticias sobre entramados de coima, corrupción y narcotráfico parecen estar a la orden del día, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos protagonizó un nuevo capítulo que deja más preguntas que respuestas. Según él, no cobra ni un centavo como miembro del directorio de YPF.

El jefe de Gabinete asegura que su labor en la petrolera estatal es un acto de altruismo puro, renunciando "expresamente" a los honorarios. ¿Un funcionario desinteresado en el gobierno libertario? ¡Qué novedad!

Guillermo Francos

El escándalo estalló cuando la diputada Marcela Pagano reveló en una entrevista con Viviana Canosa en el stream Carnaval que Francos percibiría nada menos que 180 mil dólares mensuales por su puesto en el directorio: "Se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce", disparó Pagano, sin pelos en la lengua.

En la misma línea, la diputada del bloque Coherencia explicó que no está claro el rol de Francos en YPF: "Nada, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su experiencia en una petrolera? Se la lleva".

Francos, por su parte, intentó apagar el incendio con declaraciones que dejaron más dudas que certezas. "Soy miembro directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrar honorarios", afirmó en Radio Rivadavia, como si eso bastara para calmar las aguas. Pero la tormenta ya estaba desatada, y el episodio en Mar del Plata no hizo más que avivar el fuego.

En plena costanera marplatense, un vecino lo increpó por el préstamo que su gobierno negocia con Estados Unidos. "La historia se los va a cobrar", dijo el ciudadano, dejando a Francos visiblemente incómodo. La respuesta del funcionario fue tan desafortunada como reveladora: "¿A quién se las va a cobrar?". La réplica del vecino fue lapidaria: "A todos ustedes". Y así, en cuestión de segundos, el moderado Jefe de Gabinete perdió los estribos.

Francos alegó que "se equivocó de dedo"

El clímax llegó cuando Francos, incapaz de contener su frustración, lanzó un explícito gesto con el dedo mayor antes de retirarse en su lujosa camioneta. El vecino, lejos de quedarse callado, remató: "A mí no me digas loco, forro". Y así quedó sellado otro episodio digno del realismo mágico criollo al que Marcela Pagano reaccionó indignada: "¿Cómo querés que la gente que la está peleando a fin de mes no lo repudie?".