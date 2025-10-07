Big Bang! News
Un helicóptero sobrevuela el Congreso y las redes estallan: ¿Simulacro o ensayo de fuga?

Algunas de las teorías tras este tipo de actividades en el Palacio Legislativo.

07 Octubre de 2025 15:10
Un helicóptero sobrevoló los techos del Congreso

Alrededor de las 14.30 horas del martes 6 de octubre, la cúpula del Congreso de la Nación fue testigo de una escena digna de una película de acción de bajo presupuesto. Un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló el icónico edificio, y un agente descendió con una calma que parecía más apropiada para un paseo dominical que para una "situación de emergencia". 

Según fuentes oficiales cercanas al gobierno de Javier Milei, se trató de un "simulacro de evacuación". Los videos del peculiar evento no tardaron en inundar las redes sociales. En X, los usuarios no pudieron resistirse a soltar su creatividad: las teorías iban desde que el Gobierno estaba ensayando su gran huida hasta que el helicóptero venía a buscar a José Luis Espert, últimamente más asociado a escándalos con narcotraficantes que a debates legislativos.  

Un helicóptero sobrevuela el Congreso

Mientras tanto, fuentes cercanas a Martín Menem, sobrino del expresidente y ahora diputado, deslizaron que fue él quien realizó una práctica de evacuación en la terraza del Congreso. Aunque no está confirmado, es otra de las versiones que surgen. 

La escena es dantesca: se ve cómo desde un helicóptero que sobrevuela la cúpula, salta un oficial de la policía Federal y ese mismo sujeto se encuentra con otros oficiales.

El contexto no ayuda a calmar las aguas. El gobierno de Javier Milei parece un barco sin capitán, y el reciente escándalo que involucra a Espert y su vínculo con el narcotraficante Fred Machado solo echa más leña al fuego.  

 

A continuación, los mejores memes y reacciones en redes sociales. 

 

 

 

 

 

