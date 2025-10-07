Fred Machado destapó la bizarra historia detrás de la película que protagonizaron Javier Milei y Lilia Lemoine

El empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y actualmente con pedido confirmado de extradición a Estados Unidos, agitó las libertarias en una entrevista con Radio Rivadavia tras conocerse su vínculo cercano a José Luis Espert a quien financió su campaña con varios millones de dólares. En la misma nota, quedaron completamente expuestos Luis Rosales y Lilia Lemoine; al parecer, el narco-drama recién empieza.

En un relato cargado de detalles y anécdotas, Machado describió su participación en reuniones vinculadas a la campaña presidencial de Espert en 2019, donde Rosales fue su compañero de fórmula. Según el empresario, le pidieron regresar desde Inglaterra para participar en un proceso de selección del candidato a vicepresidente: "Estaban eligiendo vicepresidente... Me empiezan a presentar los vicepresidentes... Entrevistan a tres tipos... Me fui y volví, y me dicen: 'Ya tenemos vicepresidente... Rosales, un periodista de CNN muy conectado al mundo'", narró Machado.

Fred Machado

La reunión decisiva tuvo lugar en el departamento de Rosales, un encuentro que Machado calificó como "muy bizarro". Allí estuvieron presentes Espert, Rosales, Dick Morris (el exasesor de Bill Clinton) y otros miembros del equipo de campaña. Según Machado, el ambiente era peculiar y poco profesional: "Vamos a la casa de Rosales, llegamos a la casa, estaba Espert, Clarita (Clara Montero Barré), Dick Morris, un asesor que hacía encuestas -no me acuerdo el nombre-, otro que parecía sacado de una película de los años 40 con un traje viejo, me dijeron que era un tipo que iba para diputado en Provincia de Buenos Aires, dos pibes jovencitos, y estaba esta chica Lilia Lemoine".

En la misma línea, contó: "Muy bizarro todo, en un departamento chiquito. Estábamos ahí y a mi me sientan en el centro a ver qué opinaba de lo que decía Dick, que era un viejo, un tipo grande, y estaba planificando me acuerdo la publicidad".

Espert junto a Rosales

El empresario también lanzó comentarios sobre la orientación sexual de Rosales, afirmando que uno de los jóvenes presentes era "uno de los novios de Rosales". Aunque aclaró: "Yo me moría de hambre porque no había ni una coca. Le pregunto a uno de los chicos y llaman para pedir unos sanguchitos. Ahí me di cuenta que era uno de los novios de Rosales . Te aclaro, no soy homofóbico. Ahí me di cuenta que estos pibes eran amiguitos de Rosales. En esa reunión lo único que se dedujo es que Rosales iba a ser el compañero de fórmula".

Otro punto que llamó la atención fue la descripción de la cosplayer, maquilladora y actual diputada Lilia Lemoine. Machado recordó cómo se discutió su rol en una producción audiovisual para la campaña: "La ponían en medio a la Lemoine, que iba y abría las rejas, y decía: 'Yo estoy acosada por el Estado y me está liberando la libertad'. Una película de Wes Anderson parecía ". Pese a las críticas implícitas en sus palabras, Machado también destacó que Lemoine fue "muy educada" con él durante ese encuentro: "Eran seis tipos tratando de cambiar el destino del país. Hablé dos o tres cosas, muy educada la tipa conmigo"

José Luis Espert y Luis Rosales

Estas revelaciones ponen en evidencia cómo se gastó el dinero en la campaña de Espert-Rosales, que obtuvo apenas el 1.47% de los votos en 2019 salpicando así al actual entorno político de Milei.

Llama la atención que tiempo después de la reunión entre Machado, Espert, Rosales y Lemioine, el presidente Javier Milei participara en una película donde ocurre exactamente lo que el acusado por narcotráfico describe.

La película fue dirigida por Santiago Oria en 2021 donde se muestra una entrevista a Javier Milei pero que al final tiene un plot twist impensado: aparece Lilia Lemoine con un traje ajustadísimo de superheroína y dice su única línea: "El Banco Central ha vuelto a hacer de las suyas. Es hora de actuar".

Acto seguido, Javier Milei termina también vestido muy ajustado de superhéroe y con un martillo gigante en la mano destruye una maqueta del Banco Central. Lo más llamativo viene después cuando también aparece Karina Milei con alas de ángel en medio del caos de su hermano destruyendo el BCRA y una jauría de libertarios gritando y vitoreando a su alrededor.