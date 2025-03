Una mujer quedó atrapada en su auto bajo el agua en Bahía Blanca y rogó por ayuda: "¡Dios mío, ayúdanos!"

La ciudad de Bahía Blanca atraviesa momentos críticos debido al temporal que azota la región. En medio de este caos, Ana, una oyente de Cadena 3, vivió una experiencia aterradora cuando quedó atrapada en su auto, rodeada por una corriente de agua imparable. Su angustioso pedido de auxilio, transmitido en vivo, primero a través de las redes sociales y luego por la señal de noticias, conmovió a toda la comunidad y generó una ola de solidaridad.

El horror comenzó a las 5:40 de la mañana, cuando Ana salió de su casa para acudir a un turno médico. Lo que nunca imaginó es que su viaje se convertiría en una pesadilla. En la intersección de las calles Rodríguez y Laprida, su vehículo quedó inmovilizado en medio de la creciente, mientras el agua avanzaba con una fuerza incontrolable. "El agua viene como si fuera un río en crecida", relató entre lágrimas, desesperada. La situación se tornó más crítica cuando el agua alcanzó la altura de su pecho dentro del auto. "Ya subió al volante", exclamó con la voz entrecortada por el miedo.

La posibilidad de abrir la puerta y escapar se esfumaba con cada minuto que pasaba, mientras el torrente aumentaba su intensidad. "No puedo bajar del auto, es tan fuerte la corriente que no sé si me va a abrir la puerta". Un video grabado por la propia Ana y difundido en redes sociales muestra la desesperación en su voz. "¡¡¡Nooooooooo!!!, ¿QUÉ VOY A HACER? ¡Dios mío, ayúdanos!", gritaba mientras filmaba el agua que invadía su vehículo y empujaba otros autos a su alrededor. "Ese auto se me vino encima por la corriente y están viniendo más autos... el agua tiene mucha fuerza, está entrando en todas las casas y tengo agua acá adentro", se la escucha, angustiada.

Y afirmaba: "Como ven, tengo agua acá dentro y lo único que quiero es que mis papás sepan que estoy bien". Desde Cadena 3, los periodistas intentaban calmarla mientras intentaban coordinar su rescate. "Ana, ¿pudiste avisar a alguien?", le preguntaban. "No, solamente me he podido comunicar con compañeros de trabajo y amigos para ver si ellos me pueden ayudar, y todavía no llegó nadie", respondió entre lágrimas y desesperación. La angustia de la oyente quedó expuesta en cada palabra. "Hace mucho frío. Me siento más segura aquí dentro", contaba mientras seguía atrapada. "Estoy sola y, más que nada, decirle a mi papá que estoy bien, dentro de todo estoy bien".

Finalmente, después de varios minutos de incertidumbre y terror, Ana fue rescatada y puesta a salvo en un balcón de una casa cercana. "Gracias a todos los oyentes de Cadena 3 por la fuerza que hicieron. Toda la ciudad se solidarizó y estoy bien", comunicó aliviada. Su historia es el reflejo del drama que atraviesa Bahía Blanca, donde el agua arrasa con todo a su paso y deja a su gente en estado de alerta y desamparo. Mientras tanto, la comunidad sigue unida en la esperanza de que lo peor pase pronto.