Venezuela bajo los escombros: hay al menos 188 muertos, 1500 heridos y más de 30.000 desaparecidos

El silencio que sigue a un terremoto suele ser tan devastador como el estruendo que lo precede. En Venezuela, ese silencio está hoy atravesado por gritos, sirenas, plegarias y la angustiosa espera de miles de familias que aún no saben dónde están sus seres queridos. Los dos violentos sismos que sacudieron al país el miércoles dejaron un saldo que no deja de crecer: 188 muertos, 1.520 heridos y decenas de miles de personas buscadas por familiares desesperados, según informó este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La tragedia comenzó con apenas 40 segundos de diferencia entre dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5.

Dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela, provocaron el colapso de edificios, daños en hospitales e infraestructura crítica

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos tuvieron su epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a importantes complejos de refinación. La fuerza de los temblores se sintió en gran parte del territorio nacional y golpeó con especial dureza a Caracas, donde varios edificios colapsaron y numerosos barrios quedaron sumidos en el caos.

Desde entonces, el país vive una carrera desesperada contra el tiempo. Equipos de rescate, bomberos, personal médico y voluntarios trabajan entre montañas de hormigón buscando sobrevivientes. Cada ruido bajo los escombros genera una nueva esperanza. Cada hora que pasa aumenta el temor de encontrar más víctimas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y aseguró que los servicios públicos continúan operativos pese a la magnitud del desastre.

Sin embargo, las imágenes que llegan desde las zonas afectadas muestran una realidad dramática: edificios destruidos, hospitales dañados, calles bloqueadas y miles de personas durmiendo a la intemperie por miedo a nuevas réplicas. Y las réplicas no han cesado. Según las autoridades, ya se registraron unas 30 desde el terremoto principal, manteniendo en vilo a una población que todavía intenta recuperarse del impacto inicial.

La emergencia también golpeó al sistema sanitario. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ocho hospitales resultaron afectados por los sismos y que algunos debieron ser evacuados de urgencia. "Ocho hospitales fueron afectados, algunos debieron ser desalojados", señaló Rodríguez. Pacientes internados fueron trasladados a otros centros médicos mientras continúan los trabajos para garantizar la atención sanitaria.

Dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela, provocaron el colapso de edificios, daños en hospitales e infraestructura crítica

Las autoridades también distribuyen medicamentos, insumos médicos e hidratación tanto para los heridos como para el personal que trabaja sin descanso desde la tragedia. Los daños se extienden además a la actividad económica y la infraestructura pública. Según los últimos reportes oficiales, 20 centros comerciales sufrieron afectaciones y al menos 346 obras de infraestructura presentan daños de distinta gravedad.

En varias regiones continúan los cortes de electricidad, internet y telefonía, complicando las tareas de rescate y la comunicación entre familiares. Pero quizás el dato más estremecedor sea el que refleja la incertidumbre de una nación entera. La plataforma ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela", creada por voluntarios apenas horas después del desastre, ya registra más de 30.000 personas reportadas como desaparecidas.

La herramienta se transformó rápidamente en uno de los principales canales para localizar familiares y compartir información en medio del colapso de las comunicaciones. Allí, miles de venezolanos buscan nombres, cargan fotografías y actualizan datos con la esperanza de reencontrarse con quienes quedaron incomunicados tras el terremoto. Las autoridades aclararon que la enorme cantidad de reportes no implica que todas esas personas hayan fallecido o permanezcan desaparecidas.

Dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela, provocaron el colapso de edificios, daños en hospitales e infraestructura crítica

Muchas podrían encontrarse aisladas debido a los cortes de servicios. Sin embargo, la cifra refleja con crudeza la dimensión humana de la tragedia y el sufrimiento de familias que esperan una llamada, un mensaje o cualquier señal de vida. En medio del dolor, también aparecieron los mensajes de solidaridad. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su acompañamiento a las víctimas a través de las redes sociales. "Mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia", escribió la dirigente. Además, agregó: "Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca".

Dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela, provocaron el colapso de edificios, daños en hospitales e infraestructura crítica

Mientras las excavadoras remueven toneladas de escombros y los rescatistas continúan buscando sobrevivientes, Venezuela enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. El recuerdo de los terremotos de Cariaco en 1997 y de Caracas en 1967 vuelve a instalarse en la memoria colectiva, pero esta vez el drama parece tener una escala aún mayor. La tragedia todavía está lejos de terminar. Con miles de personas sin localizar, cientos de edificios dañados y comunidades enteras intentando reconstruirse en medio de la incertidumbre, el país atraviesa horas decisivas.