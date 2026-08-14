Estacionamientos truchos para discapacitados: ya son 471 los detectados en la Ciudad y endurecen las sanciones

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) eliminó 471 falsos estacionamientos para discapacitados en los últimos meses y busca endurecer las penas para quienes cometen este tipo de infracciones, quienes ya pagan multas que pueden llegar a los 200 mil pesos y se someten a la posibilidad de perder la licencia de conducir. El número de lugares espurios es contundente, ya que representa un 10% del total de 4.000 espacios legales que usan para ese fin.

Según estableció el GCBA, las multas llegarán a los 200 mil en caso de que se exhiban "certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias", mientras que serán de 100 mil cuando sea "por instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar/destruir señalización vial". Al mismo tiempo, desde la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, también enviaron a la Legislatura un proyecto para para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención este tipo de acciones, lo que endurecería los castigos.

Quienes cometan la infracción de tener un estacionamiento truchos para discapacitados deberán pagar multas de hasta 200 mil pesos.

En los 471 casos en los que el GCBA encontró irregularidades no se procedió de la misma forma porque existe una distinción entre quien tiene un cartel vencido y quien directamente puso uno trucho hecho por él mismo. En todos los casos se retira la señalización, pero cuando se trata de una falsificación se hace una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, con la posibilidad de que los infractores puedan hacer un descargo previo a la denuncia penal.

Al mismo tiempo, la licencia de conducir de los responsables es suspendida de manera preventiva hasta que se afronte el castigo correspondiente o se aclare la situación. Por otro lado, como un extra acorde a la época actual, también será quien haya cometido la irregularidad y recibido la multa, quien además deba hacerse cargo de los gastos operativos que se desprendan del retiro del cartel falso.

Además de las multas, quienes tengan estacionamientos truchos para discapacitados deberán pagar el operativo de remoción y repintado.

"La ocupación de un estacionamiento sin permiso no solo es una apropiación ilegal del espacio público, sino que perjudica a los vecinos con discapacidad que tienen el derecho y la necesidad de utilizar estos espacios reservados. Ahora los responsables deberán pagar también los gastos operativos de la remoción del cartel y la pintura del cordón", explicaron en un comunicado oficial.

En mayo, el GCBA comenzó con este operativo y pudo dar con 272 de estos espacios ilegales que fueron removidos. La cifra de 471 es el acumulado desde ese momento a principios de agosto. En el medio se presentaron algunas irregularidades llamativas, que hasta expusieron dónde estaba el epicentro de esta estafa pública: Palermo. En el nutrido barrio hallaron 44 estacionamientos ilegales para discapacitados, casi un 10% del total de los truchos detectados.

Insólito. 4 estacionamientos truchos en una misma cuadra.

Ya van 44 en Palermo y 471 en toda la Ciudad.

Se terminó el vale todo.

Ley y orden. pic.twitter.com/Scrs5RnEvT — Jorge Macri (@jorgemacri) August 6, 2026

A su vez, hubo una curiosidad mucho más contundente. En una misma cuadra, la de Tres de Febrero al 1100, entre Federico Lacroze y Teodoro García, se encontraron cuatro falsos estacionamientos, algo que el mismísimo Jorge Macri calificó como "insólito" en los videos que subió a las redes sociales, para publicitar la campaña que impulsaron para cortar estas acciones. "Se terminó el vale todo. Ley y orden", prometió el jefe de Gobierno. Lo cierto es que, más allá de la rigurosidad de las sanciones y multas, el GCBA otorgó un plazo de 20 días a quienes fueron hallados en este tipo de irregularidades, ya que algunos de ellos eran personas que debían regularizar su situación o actualizar datos, de acuerdo a las normativas vigentes para tener los permisos lícitos de estacionamiento para discapacitados.