Venezuela, sumida en el desastre: ya son 1.719 los muertos y la tragedia crece entre escombros, réplicas y miles de desaparecidos

Venezuela atraviesa una de las peores tragedias de su historia reciente. Cinco días después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera del país, el número de víctimas fatales sigue creciendo y el panorama se vuelve cada vez más desolador. Las autoridades elevaron este lunes a 1.719 la cifra oficial de muertos, mientras que 5.034 personas resultaron heridas. Además, 15.866 venezolanos permanecen damnificados y otras 22.619 personas reciben atención médica en distintos centros de salud.

Venezuela, sumida en el desastre:

Sin embargo, el dato que más preocupa proviene de Naciones Unidas: el organismo estima que hasta 50.000 personas podrían continuar desaparecidas bajo los escombros o sin contacto con sus familias. La Guaira, el estado más golpeado por la catástrofe, permanece bajo declaración de zona de desastre y con fuerte presencia militar mientras miles de rescatistas trabajan contra el reloj para encontrar sobrevivientes.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó el nuevo balance oficial y reconoció que la tragedia continúa agravándose. "La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719", afirmó al presentar el informe diario sobre la emergencia. Las cifras reflejan apenas una parte del drama. Desde el aire, las imágenes captadas por drones muestran ciudades reducidas a montañas de cemento y hierro. Una evaluación preliminar realizada por la NASA estima que cerca de 58.870 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos tras los terremotos, un nivel de devastación que evidencia la magnitud del desastre.

Mientras las excavadoras remueven toneladas de escombros, decenas de equipos internacionales se sumaron a las tareas de búsqueda. Rescatistas de México, España, Italia, Estados Unidos y otros países trabajan junto a brigadas venezolanas en condiciones extremadamente complejas. En las últimas horas, la labor de los Topos de México y del contingente enviado por ese país se volvió viral en las redes sociales. Con 250 efectivos, 18 binomios caninos y toneladas de ayuda humanitaria, los especialistas fueron reconocidos por cientos de usuarios que destacaron su entrega entre los edificios derrumbados.

Venezuela, sumida en el desastre:

Al mismo tiempo, desde España también llegaron advertencias sobre las dificultades que enfrentan quienes participan del operativo. Manoel Tato, bombero gallego y presidente de la ONG Briegal, aseguró que existe una "falta de medios importante" y alertó sobre un posible "problema de salud" debido a la descomposición de los cuerpos que permanecen atrapados bajo los escombros.

La crisis también golpea a los hospitales. Un médico del hospital Manuel Pérez Carreño de Caracas describió el colapso que vivieron durante las primeras horas posteriores a los terremotos. "Estamos acostumbrados a trabajar con las uñas", resumió el profesional al explicar las limitaciones con las que enfrentan una emergencia de semejante magnitud. Y agregó: "Los peores días fueron el 24 y 25 de junio. Cada diez minutos ingresaban como 15 pacientes o más. Un número incontable para mí."

La tragedia también impactó en comunidades extranjeras radicadas en Venezuela. Italia confirmó que al menos 11 ciudadanos murieron y otros 40 permanecen desaparecidos, mientras que Chile informó el fallecimiento de un cuarto compatriota. En paralelo, Estados Unidos anunció que elevó su asistencia humanitaria a más de 300 millones de dólares y desplegó marines para colaborar con la rehabilitación del puerto de La Guaira, considerado clave para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y ayuda internacional hacia las zonas devastadas.

Venezuela, sumida en el desastre:

México también recibió un pedido formal del gobierno venezolano para enviar plantas potabilizadoras, generadores eléctricos y alimentos no perecederos destinados a las poblaciones más afectadas. Pero la emergencia todavía está lejos de terminar. Este lunes una réplica de magnitud 4,6 volvió a sacudir el norte del país, obligando a suspender nuevamente el servicio del Metro de Caracas y provocando nuevas evacuaciones preventivas mientras continúan las inspecciones estructurales.