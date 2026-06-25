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No es un fenómeno aislado

Crisis social creciente: aumenta la cantidad de familias, mujeres y niños en situación de calle

Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral sostiene que la problemática es una expresión extrema de la exclusión social y habitacional.

25 Junio de 2026 15:35
Una familia completa en situación de calle
Una familia completa en situación de calle

Un nuevo informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral advierte que la situación de calle en Argentina atraviesa una transformación profunda: dejó de estar asociada únicamente a hombres adultos solos y comenzó a afectar a familias completas, mujeres, personas mayores y adolescentes. 

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El documento "Situación de Calle en Argentina en 2026", elaborado por Daniela Valiente y Agustín Alessio, sostiene que la problemática es una expresión extrema de la exclusión social y habitacional, atravesada por factores como la precarización laboral, la imposibilidad de sostener alquileres, los problemas de salud mental, los consumos problemáticos, las violencias y el debilitamiento de las redes de contención.  "Cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples", explicó Alessio, integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

Y enumeró: "Pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia". Entre los principales datos relevados, el informe señala que el 54% de las personas consultadas sufrió violencia desde que se encuentra en situación de calle, mientras que el 54% declaró consumir sustancias psicoactivas y, dentro de ese grupo, el 45,3% afirmó que el consumo aumentó tras quedar en la calle.

Además, solo el 14,75% completó el nivel secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y más de la mitad manifestó interés en retomar sus estudios. La investigación también destaca un cambio en el perfil de quienes atraviesan esta realidad: aparecen con mayor frecuencia familias desalojadas, mujeres víctimas de violencia de género, jubilados sin ingresos suficientes, jóvenes desvinculados de sus hogares y personas con padecimientos de salud mental.

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El estudio advierte que las respuestas estatales suelen concentrarse en la emergencia y no en las causas estructurales del problema. Entre los desafíos menciona la falta de información sistemática, las dificultades burocráticas para acceder a derechos, la escasez de alternativas habitacionales y la estigmatización social.

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