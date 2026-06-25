Crisis social creciente: aumenta la cantidad de familias, mujeres y niños en situación de calle

Un nuevo informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral advierte que la situación de calle en Argentina atraviesa una transformación profunda: dejó de estar asociada únicamente a hombres adultos solos y comenzó a afectar a familias completas, mujeres, personas mayores y adolescentes.

Bajo cero: cómo es el plan de ayuda a personas en situación de calle en CABA

El documento "Situación de Calle en Argentina en 2026", elaborado por Daniela Valiente y Agustín Alessio, sostiene que la problemática es una expresión extrema de la exclusión social y habitacional, atravesada por factores como la precarización laboral, la imposibilidad de sostener alquileres, los problemas de salud mental, los consumos problemáticos, las violencias y el debilitamiento de las redes de contención. "Cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples", explicó Alessio, integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

Y enumeró: "Pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia". Entre los principales datos relevados, el informe señala que el 54% de las personas consultadas sufrió violencia desde que se encuentra en situación de calle, mientras que el 54% declaró consumir sustancias psicoactivas y, dentro de ese grupo, el 45,3% afirmó que el consumo aumentó tras quedar en la calle.

Además, solo el 14,75% completó el nivel secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y más de la mitad manifestó interés en retomar sus estudios. La investigación también destaca un cambio en el perfil de quienes atraviesan esta realidad: aparecen con mayor frecuencia familias desalojadas, mujeres víctimas de violencia de género, jubilados sin ingresos suficientes, jóvenes desvinculados de sus hogares y personas con padecimientos de salud mental.

Casi 6 de cada 10 personas en situación de calle llevan dos años o menos en esa situación

El estudio advierte que las respuestas estatales suelen concentrarse en la emergencia y no en las causas estructurales del problema. Entre los desafíos menciona la falta de información sistemática, las dificultades burocráticas para acceder a derechos, la escasez de alternativas habitacionales y la estigmatización social.