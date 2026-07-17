Colapinto quedó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica y bromeó sobre el domingo: "La carrera mucho no me importa"

Franco Colapinto correrá el mismo domingo de la Final del Mundial de fútbol 2026, en el cual Argentina se enfrentará a España, el Gran Premio de Bélgica y, en ese marco, se animó a bromear sobre cuál de los dos eventos pesa más. Durante el último viernes logró quedar 15° en la primera práctica y 7° en la segunda. El sábado vendrá una sesión de prueba más y la clasificación para la carrera. En ambas sesiones terminó por arriba de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien rompió la suspensión trasera derecha cuando se fue de pista.

En diálogo con ESPN, en una entrevista previa al comienzo de las prácticas, reconoció sin muchas vueltas cuál era su prioridad. "La carrera mucho no me importa", soltó, justo antes de reírse y aclarar que era un chiste. "Sí, sí importa, pero", añadió. El pilarense es hincha de Boca Juniors y es un fanático del fútbol en todo su esplendor. Se espera que su concentración esté en sumar puntos, pero una vez que baje del vehículo es evidente que pondrá su cabeza en al Final, más si se tienen en cuenta las alocadas publicaciones que subió a sus redes sociales tras la victoria sobre Inglaterra.

En la segunda práctica el argentino brilló y quedó 7° a partir de una vuelta excelente en la que quedó arriba de figuras como George Russell de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari. Gasly había tenido un desempeño mucho peor con el lugar 18, pero en ese trayecto interrumpió la prueba con el deslizamiento con el que destrozó su vehículo. Por cómo venía en esa vuelta amagaba con quedar 9°, un buen rendimiento pero aún detrás de Colapinto.

La primera práctica también tuvo al argentino por delante del francés, pero en un puesto mucho más modesto. El 15° lugar fue el de Colapinto, mientras que Gasly ocupó el 17° de 22 vehículos en competencia. La tranquilidad del pilarense y su fanatismo por Argentina se vio a la llegada del evento, al que concurrió con la camiseta azul alternativa de la Selección argentina de fútbol.

Franco Colapinto quedó 7° en la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica 2026.

La agenda continúa el sábado cuando a las 11, hora de Argentina, se juegue la clasificación para el Gran Premio de Bélgica. Antes, entre las 7:30 y las 8:30, se realizará la tercera y definitiva práctica, que también servirá como ensayo para ver si lo que pasó en la segunda fue una excepción o la regla de allí en adelante.

La carrera del domingo será a las 10 de la mañana de Argentina y eso implica que no interrumpirá, bajo ningún punto de vista, a la Final del Mundial. Colapinto deberá tener la concentración necesaria para seguir en la buena senda y sumar puntos para su equipo, aunque su corazón diga lo contrario y esté expectante, como todos, por el desempeño de "La Scaloneta".