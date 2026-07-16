El Cuti Romero se animó a preguntarle a Messi lo que toda la Argentina quiere saber

Ayer, cuando la Selección Argentina se enfrentó a Inglaterra, hubo un instante en el que el fútbol dejó de ser solo fútbol. Un país entero cantó el himno con la voz quebrada, atravesado por el recuerdo imborrable de Malvinas y por otra sensación que nadie quería pronunciar en voz alta: que podía ser el último partido en un Mundial de Lionel Messi.

Cuando el reloj parecía correr más rápido que nunca, la Scaloneta volvió a hacer lo imposible. Dio vuelta un partido que parecía escaparse y se metió, una vez más, en la final de una Copa del Mundo. La emoción no pasó solo por el resultado. También tuvo que ver con la imagen de Messi, otra vez, a un paso de levantar el trofeo más importante del fútbol. El estadio entero coreó su nombre y sus propios compañeros parecían mirar esa escena con la misma admiración que cualquier hincha.

El Cuti Romero se niega a vivir el último Mundial de Messi

En medio de los festejos, mientras el capitán caminaba para abrazarse con el resto del plantel, Cristian "Cuti" Romero lo interceptó con la pregunta que hoy resume el deseo de millones de argentinos: " Si la ganamos te quedás un par de años más, ¿no? ", le dijo entre risas y emoción.

La respuesta de Messi fue tan breve como poderosa. Sonrió, sin dar una confirmación sobre su futuro. No hizo falta decir demasiado, ese gesto alcanzó para alimentar la ilusión de un país que todavía no está preparado para imaginar una Selección sin el mejor jugador de su historia.

Si finalmente disputa el Mundial 2030, Messi tendrá 43 años . Hoy parece un escenario lejano, pero hace cuatro años también parecía imposible imaginarlo otra vez peleando por otra Copa del Mundo. Después de Qatar 2022, el propio capitán había asegurado que ese sería su último Mundial porque ya había cumplido el sueño que persiguió toda su vida. Sin embargo, el tiempo, su vigencia y su liderazgo volvieron a desafiar cualquier pronóstico.

¿Se acerca el último partido de Messi con la Selección Argentina?

Y entonces aparece una pregunta inevitable. Si en 2022 el mundo sentía que le debía una Copa a Messi, ¿y si en realidad el destino todavía le tenía preparada una historia más?

La carta de Di María que emocionó a todos

Mientras el Cuti le pedía a Messi que siguiera algunos años más con la camiseta argentina, hubo otro campeón del mundo que eligió un camino distinto. Ángel Di María, que conoce como pocos el peso, el desgaste y el privilegio de defender la Albiceleste, decidió escribir desde la gratitud.

Di María apoyó a la Selección Argentina

Todavía con la emoción a flor de piel, Fideo comenzó a compartir una serie de historias en Instagram: "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más", escribió primero. Minutos después volvió a publicar: "Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias".

Luego llegó el mensaje que más conmovió a los hinchas. "Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino", expresó antes de dedicarle una carta abierta al plantel que hoy sueña con defender el título mundial.

La carta de Di María que emocionó a todos

"A diferencia de muchos, él no pidió nada más. Solo eligió agradecer. No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino", comenzó el campeón del mundo de Qatar 2022.

Di María también destacó el recorrido de este grupo que cambió para siempre la historia reciente de la Selección. "Llevamos unos cinco o seis años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes", escribió.

Di María sabe lo que es defender la Albiceleste

Para cerrar, dejó unas palabras que reflejan el sentimiento de millones de argentinos: "Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos". Y concluyó con un deseo para la Selección Argentina: "Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices".