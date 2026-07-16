Filtran los videos de los vestuarios de la gloria: así festejó la Scaloneta puertas adentro

La Selección Argentina volvió a escribir una página histórica al vencer 2-1 a Inglaterra y meterse en la final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni logró remontar un partido muy complicado y quedó a un paso de defender el título conseguido en Qatar 2022. Una vez consumada la clasificación, la emoción se transformó en una fiesta que comenzó en el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y siguió en la intimidad del vestuario.

El pitazo final desató un desahogo que se hizo sentir en cada rincón del estadio. Los jugadores se fundieron en abrazos, algunos rompieron en llanto y otros levantaron banderas argentinas mientras saludaban a los miles de hinchas que acompañaron al equipo.

La Scaloneta festejó un nuevo pase a la final del Mundial

Como ya es una costumbre, el plantel se reunió frente a la tribuna albiceleste y protagonizó el tradicional intercambio de canciones con el público, con Lionel Messi encabezando los festejos.

Luego de los saludos, la celebración continuó puertas adentro. En el vestuario aparecieron los abrazos, los saltos y un tema que ya se convirtió en la banda sonora de esta Copa del Mundo.

Los futbolistas cantaron con fuerza: "Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez", una canción que ya había sonado tras la clasificación frente a Egipto y que volvió a acompañar al grupo después de dejar en el camino a Inglaterra.

El encargado de mostrar parte de la intimidad fue Nicolás Otamendi, quien compartió un video donde se observa a todo el plantel abrazado, saltando y cantando: "Quiero ver la cuarta estrella, brilla en la camiseta. Soy argentino de la cuna hasta el cajón".

Uno de los mensajes que más fuerza tomó fue el que menciona: "Por Malvinas. Por el Diego. Por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón", una estrofa que adquirió un significado especial por tratarse del clásico frente al seleccionado inglés.

La celebración no terminó ahí: volvió a escucharse el clásico "un minuto de silencio" dedicado a Inglaterra y otros cánticos que acompañaron el clima de euforia. Con el pase a la final asegurado, la Scaloneta celebró una tarde inolvidable y ya comenzó a enfocarse en el gran desafío que tendrá por delante: enfrentar a España para intentar conquistar la cuarta Copa del Mundo de la historia argentina.