Medios ingleses hablaron de las "artimañas" de Argentina para ganar, pero Richards admitió: "Messi es el rey"

El dolor en Londres es total y la bronca se huele a través de las páginas. Tras la épica remontada de la Scaloneta en Atlanta, los medios de comunicación británicos se debatieron entre la desolación por la eliminación y una furia ciega contra los festejos argentinos.

Con el término "arrogancia" a la cabeza y quejas por supuestas "artimañas", la prensa inglesa reflejó un estado de ánimo que se resume en una frase: están sacados . Sin embargo, ni siquiera en su hora más amarga pudieron ignorar que, del otro lado, el "rey" sigue siendo argentino.

Llora la prensa inglesa

The Guardian, quizá el más equilibrado en su dolor, reconoció la templanza de los campeones del mundo para dar vuelta un partido que parecía perdido tras el gol de Gordon: "Argentina rompe el corazón de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo", tituló el prestigioso diario, agregando una confesión que suena a rendición: "Argentina no se dio por vencida. Durante todo el torneo se ha sentido que eran vulnerables, pero nadie los ha vencido. Hay una razón para ello: su valentía de campeones".

Pero si alguien destiló veneno, fue The Sun. El tabloide no se bancó el gesto soberano de los jugadores con la bandera de las islas y disparó con munición gruesa: "Arrogancia argentina", titularon sobre la foto del trapo desplegado por Lo Celso y compañía. A pesar del ataque, no pudieron evitar rendirse ante el 10: "Otro Messi excelente", publicaron en otra nota, admitiendo que " los tres leones quedaron desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento".

Llora la prensa inglesa

Por su parte, The Telegraph fue el encargado de buscar excusas extra futbolísticas para justificar la derrota, denunciando lo que llamaron " las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra ". Sin embargo, la realidad les terminó ganando la pulseada y reconocieron que la remontada albiceleste fue "una de sus mayores remontadas" y que, por ser contra su eterno rival, "la hizo aún más dulce".

La BBC optó por la imagen de la frustración total, mostrando el abrazo de consuelo entre Harry Kane y un Jude Bellingham que no pudo imponer su juego y terminó agrediendo al "Colo" Barco tras el pitazo final. Para la cadena estatal, los ecos de las derrotas pasadas en el 86, 98 y 2002 volvieron a hacerse presentes en una noche de "corazones rotos".

La voz de los expertos rendidos ante el GOAT

Incluso quienes vistieron la camiseta inglesa tuvieron que admitir la superioridad de la Scaloneta y, especialmente, la vigencia del capitán argentino. El exarquero Joe Hart fue clarísimo en su análisis: "Los chicos volvieron a lo que hicieron contra México y contra Noruega... Eso liberó a Lionel Messi, que tenía la llave maestra: fue el protagonista absoluto durante los últimos 15 minutos", dijo y agregó: "Creaban muchísima peligro por la banda derecha, dudando entre disparar o centrar. Al final, en cuanto entró el primer gol, y después de que Inglaterra hiciera los cambios que hizo, esto solo podía acabar de una manera".

Micah Richards sobre Lionel Messi

Pero fue Micah Richards, ex defensor del Manchester City, quien liquidó cualquier discusión sobre quién manda en el fútbol mundial: " Tienen a Lionel Messi. Tienen al GOAT . Al mejor de todos los tiempos. Por momentos pensábamos que podrían haber sido Bellingham o Kane, pero por eso él es el rey. Es extraordinario lo que es capaz de hacer".

Richards cerró con una sentencia que hoy retumba en todo el Reino Unido: "Si le das tiempo y espacio a Messi, te castiga". En Inglaterra están calientes, pero la realidad es una sola: Argentina está en la final y ellos, otra vez, se quedaron mirando lo que resta del Mundial 2026 por televisión.