Arranca el Mundial 2026: cómo y dónde ver todos los partidos de la Selección Argentina

Hoy, 11 de junio, el mundo del fútbol se detiene para dar inicio al evento deportivo más esperado: el Mundial 2026. Con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, empieza una edición histórica que promete emoción en cada partido y que también marca un hito al disputarse en tres países simultáneamente: Estados Unidos, México y Canadá.

Será la Copa del Mundo más ambiciosa hasta ahora, con 48 selecciones compitiendo en 104 partidos a lo largo de un mes lleno de pasión . Argentina, vigente campeona tras su inolvidable triunfo en Qatar 2022, debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia con la mirada puesta en revalidar su título.

Mundial 2026

Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo seguir cada paso de esta pasión futbolera? BigBang cuenta dónde y cómo ver los partidos para que perderse ni un minuto de acción. La transmisión de esta Copa del Mundo estará dividida entre canales abiertos, señales deportivas y plataformas de streaming.

Sin embargo, hay una opción que garantiza acceso a todos los encuentros, desde el partido inaugural hasta la gran final del 19 de julio. A continuación, las alternativas disponibles:

DSports (DirecTV y DGO)

Cobertura . todos los partidos del mundial

. todos los partidos del mundial Acceso . Disponible para usuarios de DirecTV y su plataforma DGO. Además, quienes tengan Flow, Paramount+ o Amazon Prime Video con el paquete DSports podrán disfrutar de esta señal.

TyC Sports

Cobertura . 52 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección Argentina en la fase de grupos. También transmitirá partidos destacados de selecciones sudamericanas y europeas, además de las etapas eliminatorias, semifinales y la gran final.

. 52 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección Argentina en la fase de grupos. También transmitirá partidos destacados de selecciones sudamericanas y europeas, además de las etapas eliminatorias, semifinales y la gran final. Acceso . Disponible en televisión por cable y plataformas digitales asociadas.

Disney+ Premium

Cobertura . Transmitirá 30 partidos que se centrarán sobre todo en las selecciones latinas; además se podrá ver los partidos finales pero también las semifinales y la final del mundo.

TV Pública

Cobertura . En el canal del Estado sólo se podrá disfrutar de los partidos de la Selección Argentina durante la primera fase y, en caso de avanzar en la competición, se transmitirá algunos partidos de eliminación.

Lionel Messi

El Mundial 2026 promete ser uno de los más importantes de los últimos tiempos y la Selección Argentina ya se empieza a ilusionar con la cuarta. Al momento, los partidos que se disputarán son los siguientes:

⚽ Fecha 1 : Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22hs (en Kansas City)

⚽ Fecha 2 : Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14hs (en el AT&T Stadium de Dallas)