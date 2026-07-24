La verdad de Leandro Paredes sobre las teorías conspirativas y la duda que sacude a la Selección

La Bombonera fue el escenario de un regreso con sabor a redención y, a la vez, a despedida. Apenas cuatro días después de la dolorosa final en Nueva York, Leandro Paredes volvió a vestir la camiseta de Boca para ser la figura en el triunfo ante O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Sin embargo, lo que generaba una expectativa asfixiante era lo que tenía para decir sobre el "post Mundial". En una zona mixta cargada de tensión, el mediocampista rompió el silencio, enfrentó las teorías conspirativas y lanzó una bomba sobre su continuidad en la Albiceleste.

Leandro Paredes

El volante central de 32 años reveló que jugó gran parte del torneo mundialista con mucho dolor, confirmando una pequeña fisura en las costillas que lo obligó a infiltrarse. Pero más allá del dolor físico, Paredes se encargó de desactivar los rumores que hablaban de situaciones "extrañas" o pactadas tras la derrota ante España, versiones que se potenciaron luego de que se filtraran imágenes de la arenga de Messi en el vestuario.

Con la calma que lo caracteriza pero con una firmeza absoluta, el 5 de la Selección fue tajante al ser consultado sobre si le molestaban las versiones de que "algo raro pasó" en la definición frente a la Furia Roja: "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco . Todo lo que se dijo previo al Mundial, durante el Mundial... Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer", disparó Paredes, descartando cualquier mano negra y dándole mérito al rival.

🇦🇷🇪🇸 "ESPAÑA FUE UN JUSTO CAMPEÓN", LEANDRO PAREDES HABLÓ CON OLÉ SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS POST FINAL DEL MUNDIAL



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Ante la insistencia sobre la necesidad de una desmentida oficial por parte del plantel, Leandro fue todavía más categórico: "No, es que nosotros no tenemos que aclarar nada . Nosotros jugamos una final del mundo, repito, y España fue superior, lo hizo mejor, justo ganador y no queda más que eso".

Sin embargo, el momento de mayor expectativa llegó cuando Paredes puso un signo de pregunta sobre su presencia en las próximas convocatorias de septiembre y octubre. Sus palabras sonaron a balance de un ciclo que podría estar llegando a su fin para varios referentes.

Leandro Paredes

"Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir . Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo", confesó, dejando a todo el mundo del fútbol con el corazón en la boca.

Paredes cerró la noche reconociendo que "va a ser un proceso largo superar lo que vivimos" y que perder la final "va a doler", pero dejó claro que, sea cual sea su decisión, el orgullo por el camino recorrido es inmenso. Ahora, la pelota la tiene Lionel Scaloni y del tiempo, que dirá si la ovación que recibió en La Bombonera fue el preludio de una nueva etapa o el comienzo de un adiós que la Selección Argentina todavía no está lista para procesar.