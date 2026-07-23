"¿Un pueblo de racistas?": el encendido descargo de Gonzalo Bonadeo tras la ola de críticas contra la Argentina

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial no solo dejó debates futbolísticos. También abrió una fuerte discusión en las redes sociales, donde artistas, periodistas y celebridades internacionales mezclaron el resultado deportivo con acusaciones de racismo contra la Argentina. En ese contexto, Gonzalo Bonadeo decidió levantar la voz. A través de un extenso video publicado en sus redes sociales, el periodista deportivo realizó un encendido descargo en el que cuestionó la campaña que se instaló durante los últimos días y defendió la imagen del país a partir de lo que vivió personalmente durante el Mundial disputado en Estados Unidos.

Bonadeo comenzó su reflexión apuntando directamente a las acusaciones que se viralizaron después de la final: "Racistas, eso es lo que más se ha hecho cargo en estas horas, ¿no? Sobre la campaña de Argentina hay que ser mucho más cuidadoso que con el otro tema, ¿no? Porque cuando pasa lo que le pasa a Rosalía, aunque después dé marcha atrás, o aparece Pérez Reverte diciendo lo que dice... no, caramba, acá hay algo que revisar".

Lejos de quedarse en una respuesta emocional, explicó que prefería hablar desde su propia experiencia, después de haber acompañado a la Selección durante toda la Copa del Mundo. Bonadeo aseguró que el ambiente que encontró en Estados Unidos fue completamente distinto al que reflejaban algunas publicaciones en internet. "Vi todos los partidos de Argentina en la cancha".

Y comenzó a enumerar situaciones que, según él, desmienten la idea de un supuesto rechazo generalizado hacia los argentinos. Recordó, por ejemplo, que durante el banderazo previo a la final encontró a dos turistas españolas buscando a los hinchas argentinos. "El día del banderazo, el sábado a la tarde, estaba por la Quinta Avenida, no demasiado lejos de Times Square, y veo a dos señoras españolas que hablaban en español claramente con camiseta argentina preguntando a qué hora era el banderazo".

También destacó el reconocimiento que recibió la Scaloneta incluso por parte de históricos rivales. "Hemos leído antes de esta final a brasileños, periodistas y exfutbolistas diciendo: tenemos que aprender de la Argentina". Y aportó otra imagen que, según contó, lo marcó durante su estadía en Nueva York. "Vi cómo sacaban cajas y cajas de remeras de Messi del local principal de la Quinta Avenida... porque era todo lo que se vendía, porque había más camisetas de Messi que de ningún otro equipo en el Mundial".

Gonzalo Bonadeo

A partir de esas vivencias, Bonadeo se preguntó si correspondía quedarse únicamente con la mirada positiva."¿Tengo derecho yo a quedarme con lo mío? Que nos trataron como reyes, que nos reconocieron como un gran equipo y con un gran jugador". Y enseguida respondió que no. "No, no tengo derecho, porque hay gente que lo padece, y no me refiero a las redes nada más, sino a situaciones ásperas".

Sin embargo, aclaró que las críticas actuales no nacieron únicamente por el Mundial. "Esto ya viene a colación de algo que venía pasando antes". Uno de los momentos más emotivos del video llegó cuando decidió recurrir a la historia de su propia familia para responder a quienes califican a la Argentina como un país racista. "¿Qué pasó de este lado del planeta entre siglo XV y el siglo XIX? Los que venían de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra... dale, aflojen un poco".

Después habló de sus raíces italianas. "¿Era racista Antonio Bonadeo cuando vino de Arpichella, un pueblo muy chiquitito cerca de Cerreto Grue, que no queda muy lejos de Bologna, en Italia, cuando se fue a instalar a Rufino? Contadino, campesino... no sabía, creo, ni siquiera sé si mi bisabuelo sabía leer y escribir, pero sí sabía contar vacas y laburar. Ese es el origen de mi familia".

Y utilizó ese ejemplo para cuestionar las generalizaciones. "Racistas seguramente que hay en todo el mundo, en Argentina sin duda que también, pero ¿un pueblo de racistas?". Sobre el final del video, Bonadeo dejó una reflexión que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales: "Repasá tu propia historia, la de tu propia gente. Por ahí te viene bien hasta para recorrer el árbol genealógico y encontrar alguna cosa, como para decir: 'Che, ¿así de verdad me estás hablando?'. Gente que vino a laburar. Y vinieron huyendo de los horrores de la guerra, de las persecuciones, del racismo de su lugar, de la discriminación de su lugar".

Gonzalo Bonadeo

Y concluyó: "Me asombra, me impacta y me lleva a una reflexión profunda que una pelota dando vueltas genere semejante quilombo". El descargo de Bonadeo llegó después de varios días de fuerte tensión en las redes sociales, donde figuras internacionales como Samuel L. Jackson, Rosalía, Mía Khalifa, Niall Horan, Arturo Pérez-Reverte y distintos periodistas europeos quedaron envueltos en la polémica por publicaciones críticas contra la Argentina o contra la Selección. Mientras algunos, como Rosalía y Niall Horan, terminaron ofreciendo disculpas, otros mantuvieron sus cuestionamientos.