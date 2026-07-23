"Re caliente" tras la final del Mundial, Colapinto apuntó contra España: "Querían quemar la bandera y no les prendía"

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 que arranca este viernes con las Prácticas 1, pero que no lo tendrán como protagonista ya que su equipo Alpine le dará lugar al piloto de reserva Paul Aron, como es habitual en algunas fechas del año. Al mismo tiempo, tuvo una conferencia de prensa previa junto a los pilotos españoles Carlos Sainz de Williams y Fernando Alonso de Aston Martin, casi una mojada de oreja tras la derrota en la Final del Mundial 2026, que al pilarense ya lo dejó algo enojado.

"Es una vergüenza. Es que estoy de mal humor. Hoy perdón. Voy a mejorar, pero", lanzó, entre algunas risas forzadas, el piloto argentino cuando, en la previa, le preguntaron en ESPN acerca de la conferencia con los dos rivales que son del país que venció a la Argentina en el partido definitorio de la Copa del Mundo que se jugó en Norteamérica. Si bien señaló que "seguramente" se iba a hablar de automovilismo, reconoció que el fútbol también es probable que sea fuera de las preguntas. "Por suerte Sainz había dicho que después de cuatro o cinco días se iba a olvidar del Mundial, así que seguro ya se habrá olvidado él", indicó.

Cuando le tocó ir a la conferencia, Franco reconoció a España como justo ganador y no hubo chicanas en su contra. "Fue difícil como argentino, pero España merecía ganar el Mundial. Estoy orgulloso de nuestra selección y orgulloso de (Lionel) Messi, creo que todos los argentinos piensan como yo", aseguró.

Al mismo tiempo, antes el piloto no ocultó la bronca por la situación y por todo lo que surgió después de la derrota. "Es que estoy re caliente. Espero que los catalanes por lo menos no hablen mal de Messi", reclamó. Antes había recordado que, durante los festejos, "estaban quemando una bandera argentina de Messi y no les prendía fuego" y había protestado porque se pusieron las camisetas de España cuando ganaron y no antes. "No tienen ni canciones para cantar", afirmó.

El circuito de Fórmula 1 Hungaroring, donde se corre el Gran Premio de Hungría.

El Gran Premio de Hungría

Este viernes 24 de julio comienzan las prácticas aunque, tal como se aclaró antes, en la primera que será entre las 8:30 y 9:30 de Argentina no estará Colapinto a bordo de su monoplaza. Sí participará de las Prácticas libres 2 que serán entre las 12 y las 13 del mismo día. La Práctica libre 3 ya ocurrirá el sábado siguiente entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, mientras que la Clasificación se disputará entre las 11 y las 12.

El domingo la carrera comenzará a las 10 de la mañana, en el circuito Hungaroring, que tiene características muy marcadas por ser una pista sin rectas largas -cuenta con 14 curvas- y muy angosta, al punto de que no suelen darse tantos adelantamientos. Durante las 70 vueltas se recorrerá una longitud de 4.381 kilómetros en los que los neumáticos sufren un fuerte desgaste.