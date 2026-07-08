Caruso Lombardi estalló contra la Selección, se comió una fake de Infantino y ninguneó el triunfo

Mientras el país entero sigue con el corazón en la mano tras la remontada épica de la Selección Argentina ante Egipto, el show del resentimiento no descansa en los estudios de televisión. Ricardo Caruso Lombardi, el ex entrenador devenido en panelista, volvió a dar la nota con un despliegue de "antimessismo" que rozó lo bizarro: atacó a Lionel Scaloni, menospreció el pase a cuartos de final y, en el colmo del ridículo, basó sus teorías conspirativas en un video de TikTok que finalmente... era fake.

En medio de los festejos por el 3-2 en Atlanta, Caruso decidió que era un buen momento para bajarle el precio a la victoria argentina y, con su estilo habitual de gritos e interrupciones, el ex técnico de San Lorenzo lanzó una frase que generó indignación en las redes: " Soy insoportable porque digo la verdad, jugá contra un equipo una vez . La verdad te digo, falta que juegue la final contra Curazao", disparó, intentando instalar la idea de que la Albiceleste avanza en el Mundial 2026 enfrentando a rivales inexistentes.

Ricardo Caruso Lombardi

Pero el momento de mayor vergüenza ajena llegó cuando Caruso intentó demostrar que existe una "mano negra" a favor de Argentina. Con una seguridad asombrosa, el panelista acusó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de lamentar los goles egipcios: "¿Viste lo que hizo Infantino cuando hizo el gol Egipto? Se agarró la cabeza. Es una vergüenza, lo estoy mirando, hablen la verdad. ¿Te parece bien lo que hizo? Es el capo del fútbol", sentenció Caruso, ante la mirada atónita de los compañeros de piso en la pantalla de TN.

Lo que Caruso no sabía (o no quiso chequear) es que el video que estaba describiendo era totalmente falso: Mientras Argentina jugaba en Atlanta, Infantino se encontraba a miles de kilómetros, en Vancouver, Canadá, presenciando el duelo entre Suiza y Colombia.

#PobreMuchacho | Caruso #Lombardi cada vez más Anti-Selección y encima se comió un fake de Infantino



📌El ex DT, ahora devenido panelista, volvió a apuntar contra Scaloni y el plantel argentino, acusándolo de "no jugar contra nadie", menospreciando los resultados



📌Para colmo,... pic.twitter.com/SGio9NRsEd — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 8, 2026

Caruso Lombardi redobló la apuesta y arremetió contra quienes compartían la mesa con él. En un ataque de nervios, empezó a repartir "carpetazos" y a utilizar apodos despectivos para descalificar a los periodistas que lo contradecían. Bajo la excusa de que todos tienen "miedo" y están "asustados de hablar", el mediático DT los llamó despectivamente "curas", sugiriendo que hay una orden de no criticar al seleccionado nacional.

Ricardo Caruso Lombardi

Este nuevo "show" de Caruso Lombardi se suma a su historial reciente de pifias tácticas, como cuando criticó a Lionel Scaloni por poner a Exequiel Palacios de lateral derecho, demostrando que su capacidad de análisis está cada vez más cerca de la comedia que del fútbol. Lo de ayer no fue periodismo, fue un triste espectáculo de un hombre que se quedó afuera de la fiesta y ahora intenta romper la mística futbolera de la Scaloneta.