De Nico Vázquez a Susana Giménez: así celebraron los famosos la épica victoria de Argentina

Argentina logró una remontada inolvidable y venció 3-2 a Egipto en un partido para el infarto. Cuando todo parecía perdido, el equipo de Lionel Scaloni sacó a relucir su carácter, dio vuelta el resultado en los minutos finales y selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Como era de esperarse, la farándula argentina estalló de emoción en las redes sociales.

Uno de los primeros en dedicarle un mensaje a Lionel Messi fue su amigo Nicolás Vázquez. Con la música de Rocky de fondo, publicó: "Te admiran y te aman todos por lo que sos adentro y fuera de la cancha. Emociona tu emoción. Te amo y admiro cada día más, amigazo. Te merecés todo. Vos sos Rocky ".

Lionel Messi contra Egipto

Por su parte, Susana Giménez compartió una imagen realizada con inteligencia artificial junto a Messi y escribió: "Gracias Selección Argentina. Gracias Rey". También Santiago del Moro le dedicó unas palabras al capitán: "La historia la escriben quienes nunca aceptan que es imposible. Gracias por tanta felicidad, Lio. Te amamos ayer, hoy y siempre".

El posteo de Susana Giménez tras el triunfo de la Selección Argentina

Dalma Maradona eligió recordar a su padre con una foto de Diego Maradona junto a Claudia Villafañe y un mensaje tan breve como contundente: "Seguimos". Más tarde, también compartió una historia dedicada a Messi. En tanto, Candelaria Tinelli publicó una imagen del capitán y escribió: "Qué hermoso ser argentino, LPM. ¿Este pibe qué carajos? Vamos Argentina, loco".

Como ellos, decenas de figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para celebrar la épica clasificación de la Scaloneta. Desde Wanda Nara, Mica Viciconte y Eugenia Suárez hasta otros famosos que siguieron el partido desde distintos lugares del mundo, todos coincidieron en un mismo sentimiento: orgullo, emoción y admiración por un equipo que volvió a demostrar que nunca se rinde.

Así reaccionaron los famosos al triunfo de la Selección Argentina

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