Rebord volvió vestido de terrorista y declaró la guerra a Blender: "Pasamos a la clandestinidad"

El mundo del streaming arde y la tregua se terminó. En medio de la fiebre mundialista, Tomás Rebord rompió el silencio tras su escandalosa salida de Blender y lo hizo de la manera más explosiva posible: vestido de "terrorista", ante más de 40 mil personas en YouTube y declarándole la guerra total a las autoridades del canal que, según denunció, intentaron "secuestrar" su contenido y desgastarlo hasta la renuncia.

Lo que comenzó como un conflicto salarial terminó en una persecución legal digna de una serie de espionaje cuando, mientras Rebord estaba de vacaciones, Blender despidió a todo su equipo de producción de Hay Algo Ahí. Pero la jugada fue más perversa: pretendían que el conductor siguiera al aire solo, sin técnicos ni productores, en un intento desesperado por forzar su dimisión sin pagar indemnización.

El equipo completo de Hay Algo Ahí en Blender

Desde su canal personal, Rebord no anduvo con vueltas. Con una puesta en escena tan irónica como simbólica, el abogado y conductor anunció el inicio de una nueva era para su comunidad, marcada por la resistencia y el combate contra el establishment del streaming.

"El movimiento hagovero pasa oficialmente a la clandestinidad. Hemos pasado a la clandestinidad en este instante. Ahora los hagoveros van a tener que desarrollar una metodología argelina de comunicación, van a tener que usar pseudónimos. Pasamos formalmente a la clandestinidad. Eso significa que todo hagovero será considerado en principio en guerra, no tienen más libertad ni discernimiento, ninguno puede elegir qué es lo que quiere hacer porque así funciona la clandestinidad", disparó Rebord, elevando la apuesta a niveles de ironía y beligerancia nunca antes vistos.

A partir de hoy todo el hagoverismo pasa a la CLANDESTINIDAD. pic.twitter.com/DKkEuYVqsY — Hay Resistencia (@haayresistencia) July 8, 2026

Uno de los puntos más insólitos del conflicto fue la revelación de las maniobras legales de Blender: Rebord contó que el canal intentó apropiarse de términos que nacieron en su propia comunidad, como hagovero o dominbord, en lugar de resolver el conflicto laboral con los trabajadores.

Además, explotó: "Les salía más barato pagarle el aumento salarial a la gente que despidió que patentar 70 expresiones ridículas", sentenció con sorna, dejando en evidencia la desprolijidad de la señal que intentó intimarlo por carta documento para que volviera a trabajar en un estudio vacío.

Pero Rebord no solo volvió para quejarse: volvió para conquistar. Ante la mirada atónita de sus seguidores, anunció que el próximo 19 de octubre copará el Movistar Arena con un show titulado "Rebord Vuelve", con claras alusiones a la lucha por la vuelta de Juan Domingo Perón en el '73 con todo lo que eso implica.

Para el conductor, esta es la respuesta definitiva al intento de censura y control de su antiguo canal: "No pueden controlar si hago un teatro e invito a quien quiero", lanzó desafiante. El evento ya fue catalogado como el "Día de la Lealtad Hagovera", como demostración del poder de arrastre de audiencia que tiene Tomás Rebord y todo el equipo de trabajadores de prensa que hasta este momento, se quedaron sin trabajo.