Los 15 años que no fueron: el desgarrador video para recordar a Agostina Vega y el pedido de justicia de su padre

Hoy, en algún rincón de la provincia de Córdoba, debería haber música, baile y un vestido de fiesta. Pero el silencio y el dolor lo ocupan todo. Agostina Vega, la adolescente cuya vida fue arrebatada en un brutal femicidio que aún busca respuestas claras, cumpliría hoy 15 años. En lugar de una celebración, su familia atraviesa una jornada de duelo profundo, marcada por un video homenaje que circula en redes y una misa para pedir que su nombre no caiga en el olvido.

Gabriel Vega, el padre de Agostina, decidió transformar parte de su angustia en un archivo de memoria con un video de casi cinco minutos en el hombre recopiló imágenes de la adolescente, sola y con sus seres queridos, rescatando los momentos de felicidad que la violencia machista le robó.

Agostina Vega

" Tus 15 años siempre serán recordados ", es la frase que abre el video, una promesa de amor eterno frente a la ausencia física. Hacia el final del archivo, Gabriel dejó un mensaje que es, a la vez, una súplica y una exigencia para la sociedad y el sistema judicial: "En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina".

Por el lado de la familia materna, el dolor se vive en la intimidad. Melisa, la mamá de Agostina, había revelado lo que significaba esta fecha para su hija y el vacío legal que dejó su partida. Tenían todo organizado: la fiesta soñada estaba en marcha y la adolescente ya había elegido su vestido. "Es algo muy doloroso", confesó la mujer, resumiendo en tres palabras la agonía de sobrevivir a una hija a la que le negaron el derecho a crecer.

En medio de este escenario de luto, Gabriel Vega difundió una carta abierta para defender el honor de su hija y el trabajo de sus abogados, ante lo que denunció como ataques y afirmaciones malintencionadas sobre su persona en el marco de la exposición mediática del caso. En el escrito, fue tajante: la causa "no es un juego" sino que "se trata del femicidio de mi hija".

"Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece ", redactó Vega en un texto que busca reenfocar la atención en lo único importante: el esclarecimiento del crimen.

Claudio Barrelier

Mientras la familia paterna realiza este miércoles una misa en su memoria, la Justicia cordobesa mantiene a cuatro personas tras las rejas. El principal sospechoso es Claudio Barrelier, quien se encuentra imputado por el delito de homicidio triplemente calificado; junto a él, hay otros tres detenidos acusados de haber ayudado a ocultar el rastro del horror: Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, que enfrentan cargos por encubrimiento agravado.