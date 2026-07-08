El DT de Egipto denunció a Messi y a la FIFA: el gesto que sorprendió a todos

La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un clima de máxima tensión en Atlanta. Tras la derrota por 3-2, el entrenador Hossam Hassan cargó con dureza contra el arbitraje del francés François Letexier, denunció supuestas presiones de la Selección Argentina sobre el juez y hasta sugirió que la FIFA busca mantener con vida a Lionel Messi y al vigente campeón por razones comerciales.

" Hemos sufrido una injusticia ", disparó el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Aunque su equipo llegó a estar dos goles arriba, Hassan sostuvo que Egipto fue superior durante gran parte del partido y que el desenlace estuvo condicionado por factores ajenos al juego.

El enojo de Hossam Hassan

"Jugamos mejor con la pelota y fuimos superiores en todo, pero el resultado se vio influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego y antes del partido", afirmó.

El entrenador apuntó directamente contra Letexier y aseguró que el seleccionado argentino ejerció presión antes del encuentro. "Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado", sostuvo.

El DT de Egipto apuntó contra el árbitro francés François Letexier

Luego profundizó esa acusación y reveló un cruce con el juez una vez finalizado el partido: "Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", afirmó. Y agregó: " Pensaba que tal vez él ocultaba algo . Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación".

Hassan también cuestionó el trabajo del VAR. Según explicó, el cuerpo arbitral anuló un gol de Egipto tras revisar una falta previa, pero no intervino en una infracción que, según su visión, ocurrió antes del tercer gol argentino: "Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta ", lamentó. Otro de los puntos que criticó fue la programación del encuentro, disputado al mediodía en Atlanta: "Alguien que nunca ha jugado al fútbol" fue quien tomó esa decisión, dijo con ironía.

El entrenador de Egipto estaba armando quilombo como un desaforado en los pasillos del estadio. Pasó Scaloni, lo ignoró completamente y lo corrió para pasar.



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Sin embargo, la declaración más explosiva llegó cuando insinuó que la continuidad de Argentina en el torneo responde a intereses económicos de la FIFA: "Éramos mejores, pero el fútbol no es justo, tal vez ellos (por la FIFA) quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing ", afirmó.

Antes de finalizar la conferencia, el DT reivindicó sus raíces y aseguró que su equipo no recibió el trato que merecía. "Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe, pero no hemos recibido el trato que merecíamos".

➡ Tras el triunfo 3-2 de Argentina, se filtró un cara a cara que no se vio en la transmisión: Messi intentó calmar al cuerpo técnico egipcio, pero Ibrahim Hassan, asistente del entrenador, respondió con gestos de "robo" y se acercó de forma desafiante al capitán argentino. pic.twitter.com/jQ9iqNDUaD — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) July 8, 2026

Como protesta personal por lo ocurrido, Hassan anunció que dejará de seguir el Mundial. "No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme", sentenció, según informó EFE.

El gesto antirracista

La tensión también se trasladó al campo de juego. En el minuto 93, segundos después del tercer gol de Argentina convertido por Enzo Fernández, Hassan realizó frente a Letexier el gesto de cruzar los brazos en forma de aspa, lo que le valió una tarjeta amarilla.

Hossam Hassan denunció racismo en el encuentro Argentina vs Egipto

Según denunció el cuerpo técnico egipcio, la señal fue una forma de activar el protocolo oficial de la FIFA tras presuntos gestos racistas provenientes de un sector de la platea cercana al banco de suplentes.

Ese movimiento de brazos cruzados es la señal oficial que la FIFA implementó en 2024 para denunciar episodios de racismo durante un partido. Fue aprobada por unanimidad en el 74.º Congreso del organismo, celebrado en Bangkok, como parte de la Iniciativa Global Contra el Racismo.

El gesto fue aprobado por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA en Bangkok

La activación del protocolo habilita un procedimiento de tres etapas. En primer lugar, el árbitro puede detener el partido y realizar una advertencia pública. Si los hechos continúan, corresponde una suspensión temporal del encuentro. Como última instancia, si persisten los incidentes, el juez puede ordenar la finalización definitiva del partido.

El gesto ya había sido utilizado anteriormente en competencias internacionales y se convirtió en la herramienta oficial para que jugadores, entrenadores y oficiales puedan denunciar situaciones de discriminación de manera inmediata durante un encuentro.