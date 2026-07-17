Icardi quedó libre y podría jugar en Brasil por la presión de Benjamín Vicuña

La salida de Mauro Icardi del Galatasaray turco no solo abre un interrogante sobre su futuro futbolístico, sino que también se encamina a modificar el escenario de la batalla judicial que mantiene con Wanda Nara por la restitución internacional de sus dos hijas.

"Galatasaray anunció la salida de Mauro Icardi. Si el jugador no trabaja y vive en Turquía, se cae el pedido de restitución internacional en dicho país", escribió este miércoles la periodista Naiara Vecchio, apenas unas horas después de que el club turco oficializara la desvinculación del delantero.

Mauro Icardi quedó fuera del Galatasaray y busca club

El contrato del futbolista con el Galatasaray finalizó el pasado 30 de junio y, pese a las negociaciones de último momento encabezadas por su representante, Elio Pino, para extender el vínculo por un año con una reducción del 40% de su salario, las partes no llegaron a un acuerdo. Finalmente, la institución turca anunció su salida a través de las redes sociales y lo presentó oficialmente como "jugador libre".

Con el pase en su poder y el mercado de pases ya cerrado en varias ligas, Icardi deberá definir su próximo destino, mientras el cambio de situación laboral también repercute en la causa judicial que enfrenta con Wanda.

Así despidieron a Mauro Icardi del Galatasaray

Desde hace más de dos años, el delantero reclama la restitución internacional de las dos hijas que tiene con la conductora y sostiene que fueron trasladadas fuera de Turquía sin su consentimiento. Incluso, hasta hace pocos días existía una restricción que impedía a Wanda salir del país con las menores, aunque finalmente fue el propio Icardi quien autorizó un viaje familiar por Europa que incluyó París y Milán.

En ese contexto, en DDM explicaron que la salida del Galatasaray podría beneficiar indirectamente a Wanda. El fundamento del pedido de restitución internacional se apoya, en parte, en que Turquía era el lugar de residencia y trabajo del futbolista. Sin un contrato vigente ni un arraigo laboral en ese país, ese planteo perdería fuerza jurídica.

Icardi sin club y Wanda Nara disfrutando de unas vacaciones en París con sus hijas

Mientras tanto, Icardi ya analiza distintas alternativas para continuar su carrera profesional. Según reveló Guido Záffora en DDM, el delantero recibió tres propuestas concretas: "La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más 'atractiva', es Brasil", contó el periodista al analizar cuál sería el destino que mejor se adapta a la situación familiar que atraviesa el futbolista.

Además de Brasil, Icardi también tendría ofertas desde Arabia Saudita y México. Sin embargo, el panelista explicó que la alternativa de Medio Oriente implicaría una logística mucho más compleja para toda la familia ensamblada debido a la distancia y los constantes traslados que deberían realizar los hijos de Eugenia "La China" Suárez.

Respecto de la propuesta brasileña, Záffora agregó: "Tiene una propuesta muy interesante de un equipo, que sé cuál es pero no tengo muy chequeado, en São Paulo", dejando entrever que esa posibilidad hoy sería una de las más firmes para el delantero.

La posibilidad de mudarse a Brasil también aparece ligada al delicado vínculo entre "La China" y Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. De acuerdo con Záffora, el actor chileno ya no tendría la misma paciencia frente a los continuos viajes y cambios de residencia de sus hijos. "Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca", aseguró el periodista.

En ese escenario, instalarse en Brasil permitiría mantener una mayor cercanía con la Argentina, facilitar los traslados de los menores y evitar nuevos conflictos judiciales, mientras Icardi define el próximo capítulo de su carrera y de una disputa familiar que sigue sumando capítulos.