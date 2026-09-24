Echaron de la delegación argentina a una jugadora de pádel por publicaciones antisemitas

La Asociación de Pádel Argentino (APA) apartó preventivamente a Florencia Guerra Sodero de la delegación nacional después de que la jugadora amateur publicara un mensaje antisemita en Instagram. La entidad también abrió un procedimiento disciplinario en el que, según informó, la deportista podrá ejercer su derecho de defensa.

Guerra Sodero había anunciado en sus redes sociales que representaría a la Argentina en un torneo panamericano de clubes en República Dominicana. En la publicación convocó a sus seguidores a participar de una encuesta y, después de mencionar a distintos grupos. "Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo", comenzó el escrito en su cuenta de Instagram. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta "sí o sí" y mencionó a "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media".

Florencia Guerra Sodero

Pero agregó: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos". La jugadora eliminó posteriormente el mensaje y sus cuentas ante la repercusión.

En un comunicado, la APA repudió las expresiones antisemitas y sostuvo que representar al país exige respeto por la dignidad de las personas. Luego comunicó que resolvió apartar preventivamente a Guerra Sodero y abrir el procedimiento previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel.

"La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero", dice el comienzo del comunicado. Al mismo tiempo, agregó: "En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa"

comunicado apa

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo también rechazó la publicación. La organización sostuvo que el deporte debe unir a personas de distintas culturas y afirmó: "No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos".

Como antecedente, se difundieron otros posteos de la deportista en los que se expresaba en el mismo repudiable sentido. Los realizó en su cuenta de X @florguerraok en 2025. El 8 de julio de ese año escribió: "Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, ¿no?". Días antes, a fines de abril de 2025, respondió a un posteo que hablaba de la despedida del papa Francisco cuando falleció y publicó: "Que lloren los judíos".

Tuits antisemitas

El 18 de septiembre de 2025, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había condenado unas declaraciones del diputado Nicolás Massot en las que "había comparado a miembros del Gobierno de Israel con criminales de guerra nazis". "Qué cansada me tienen estos hijos de puta", contestó entonces Guerra Sodero a esa publicación.



















