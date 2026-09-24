Lionel Scaloni, a corazón abierto: el dolor por la final del Mundial y la frase que abre la puerta a la continuidad

En medio de una nueva jornada de entrenamiento de la Selección Argentina, Lionel Scaloni se tomó unos minutos para hablar con la prensa y despejar algunas de las dudas que quedaron abiertas después del Mundial 2026. El entrenador se refirió a su continuidad, al golpe que significó perder la final ante España y al proceso de recambio que comienza a transitar el equipo.

Sus declaraciones llegaron poco más de dos meses después de aquella recordada conferencia de prensa posterior a la derrota ante España, cuando se quebró al hablar de su futuro y encendió las alarmas sobre una posible salida. Scaloni tiene contrato hasta diciembre y todavía debe conversar con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para definir qué ocurrirá después.

Lionel Scaloni rompió el silencio a dos meses de la derrota del Mundial

Con el paso del tiempo y ya nuevamente al frente de los entrenamientos, el técnico reconoció que pudo procesar lo sucedido en el Mundial. "La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío no hay novedades, ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar lo haremos, por ahora sigue todo igual", afirmó.

Aunque evitó confirmar una renovación, Scaloni dejó en claro que cualquier novedad sobre su futuro será comunicada por los canales correspondientes y rechazó las versiones que puedan circular por fuera de la AFA: "Todo lo que salga no es verdad, comunicaremos cuando tengamos que hacer lo que sea", sostuvo el entrenador.

Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina: "No hay novedades todavía sobre lo mío". https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/PbAVoQ9yag — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2026

El DT campeón del mundo en Qatar 2022 también volvió sobre la derrota ante España, que se impuso por 1-0 en la final del Mundial 2026. El resultado había dejado una fuerte marca en Scaloni, quien aquella noche terminó entre lágrimas frente a los periodistas: "El golpe de no haber ganado fue muy fuerte", reconoció ahora, ya con cierta distancia de aquel partido. Sin embargo, inmediatamente ratificó el vínculo que mantiene con el seleccionado: "Este lugar es un lugar soñado y eso no va a cambiar".

Más allá de su futuro personal, Scaloni ya trabaja en la nueva etapa de la Albiceleste. Tras el cierre de otro ciclo mundialista, el cuerpo técnico comenzó a incorporar caras nuevas con la intención de ampliar las alternativas del plantel sin desarmar la base que protagonizó los últimos años: "Se terminó el Mundial, es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, que la mayoría va a seguir estando... lo que hicimos es pensado como en aquel 2018 que hicimos lo mismo", explicó sobre las nuevas incorporaciones.

La referencia a 2018 no es casual. Scaloni asumió en aquel momento al frente de una Selección que atravesaba una renovación después del Mundial de Rusia y, con el paso de los años, consolidó el grupo que terminaría conquistando, entre otros títulos, la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina: "Tengo ganas de estar acá. Tengo que reunirme con el presidente de AFA". https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/KnwY6yTfwN — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2026

Ahora, ocho años después, el entrenador vuelve a encontrarse frente al desafío de iniciar una transición generacional. La diferencia es que esta vez existe una estructura consolidada y buena parte de los futbolistas que disputaron el último Mundial continuarán formando parte del proceso.

Mientras comienza esa renovación, una incógnita todavía permanece abierta: si Scaloni será quien conduzca a la Selección durante todo el camino hacia el próximo Mundial. Por ahora, el entrenador eligió no poner fechas ni adelantar decisiones. La charla pendiente con Tapia será la que empiece a definir el futuro de uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Albiceleste.