¿Se viene el dúo más esperado? Tini Stoessel podría acompañar a Lali Espósito en River

Lali Espósito se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su desembarco en River. Mientras avanza con los últimos detalles del show, en las últimas horas comenzó a circular una versión que encendió a los fanáticos y promete sumar todavía más expectativa a la noche: Tini Stoessel estará presente.

La información fue revelada por Ángel de Brito durante su programa en Bondi, donde aseguró que la intérprete de "Carne y Hueso" irá al recital de su colega. Sin embargo, el conductor fue cauteloso y aclaró que todavía desconoce cuál será el rol de Tini durante la jornada.

Lali Espósito se prepara para un nuevo River

Es decir, por el momento no está confirmado si Stoessel simplemente asistirá como una invitada de lujo para disfrutar en primera persona del espectáculo o si existe la posibilidad de que sorprenda al público y suba al escenario junto a Lali.

La segunda alternativa, de todas maneras, comenzó a tomar fuerza entre los seguidores de ambas artistas por una serie de llamativas coincidencias que aparecieron en las redes sociales durante los últimos días.

¿TINI COMO INVITADA EN EL SHOW DE LALI EN RIVER?@AngeldebritoOk pic.twitter.com/mqUPtfkkil — Bondi (@bondi_liveok) September 24, 2026

Tanto Lali como Tini utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir publicaciones musicalizadas con las mismas canciones, un detalle que rápidamente fue detectado por los fanáticos. Para muchos, lejos de tratarse de una simple casualidad, podría ser una pista de que las cantantes preparan algo juntas.

Por ahora, ninguna de las dos confirmó una colaboración ni una aparición conjunta en River, pero las señales fueron suficientes para disparar todo tipo de teorías en las redes. Con la presencia de Tini en el show señalada por De Brito, la incógnita ahora pasa por saber si ocupará un lugar entre el público o si en algún momento de la noche aparecerá sobre el escenario.

Tini Stoessel y Lali Espósito estarían planeando una colaboración

Una participación conjunta tendría además un fuerte impacto entre sus seguidores. Lali y Tini son dos de las figuras argentinas de mayor alcance dentro de la música pop y cada acercamiento entre ellas genera repercusión inmediata.

Mientras los fanáticos intentan descifrar cada publicación y buscan nuevas pistas, Lali mantiene el foco puesto en la preparación de su esperado River. La presencia de Tini Stoessel parece sumar un nuevo condimento a la previa, aunque habrá que esperar hasta el show para descubrir si será solamente una espectadora privilegiada o la gran sorpresa de la noche.