MasterChef Celebrity todavía no empezó y ya se filtró quién sería el primer eliminado

Los programas de televisión que se graban con semanas o incluso meses de anticipación corren siempre el mismo riesgo: que sus secretos salgan a la luz antes de tiempo. Esta vez, MasterChef Celebrity, la nueva apuesta de Telefe, quedó en el centro de una inesperada filtración que habría revelado quién será el primer eliminado de la competencia.

Según dieron a conocer en LAM, "Pachu" Peña sería el primer participante en abandonar las cocinas del reality. Sin embargo, la información no habría surgido de una fuente interna de la producción, sino de un descuido del propio humorista durante una entrevista.

El comienzo de Masterchef está a pocos días

En la presentación oficial de los 24 participantes de esta nueva edición, Peña habló sobre el desafío que tiene por delante y no ocultó que la cocina está lejos de ser su especialidad: "No me hago cargo. Soy muy básico", reconoció. Además, contó que faltó a una de las clases de práctica que la producción organizó antes del comienzo de las grabaciones.

Más allá de sus propias dificultades frente a las hornallas, el comediante adelantó algunos detalles sobre la dinámica que tendrá esta temporada y destacó que los platos volverán a ocupar un lugar central, aunque también habrá espacio para el humor: "Me parece que en este el plato ocupa un lugar importante, como tiene que ser. Y después también tiene algo de humor, de picardía, que va por cuenta de los que estamos haciendo un tipo de humor ahí", explicó.

Sin embargo, el verdadero problema apareció cuando comenzó a repasar su cargada agenda laboral. Además de sus compromisos en radio y streaming, Peña ya trabaja en la próxima temporada teatral de Carlos Paz, donde cada verano comparte escenario con Pedro Alfonso y Paula Chaves.

Pero fue al hablar de sus proyectos para octubre cuando habría terminado revelando, sin querer, que su estadía en MasterChef Celebrity será mucho más corta de lo esperado: "Me parece que estoy diciendo muchas cosas", confesó Peña mientras contaba que viajará a España junto a José María Listorti y Sebastián Almada para presentar la obra Tertawa.

La gira contempla funciones en Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona, todo dentro de un ajustado cronograma. "En cinco días hacemos todo el recorrido", explicó con una sonrisa irónica al advertir que las fechas de su viaje se superponen con las grabaciones del programa.

Pachu Peña en la presentación de Masterchef

La incompatibilidad de su agenda encendió rápidamente las alarmas y terminó alimentando la versión difundida por LAM sobre su temprana salida del reality: "Puedo reclasificar a la vuelta", lanzó entre risas al referirse a su regreso de España. La frase, sumada a los compromisos laborales que tendrá durante octubre, habría dejado al descubierto que su paso por las cocinas conducidas por Wanda Nara será breve.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity debutará el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe, nuevamente con Wanda Nara al frente de la conducción. El jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien se suma al programa en reemplazo de Donato De Santis.

Pachu Peña tiene otros compromisos laborales fuera de Masterchef

Además de Pachu Peña, competirán Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Con 24 famosos dispuestos a ponerse a prueba frente a las hornallas, la competencia todavía no llegó a la pantalla, pero una de sus primeras sorpresas podría haber quedado al descubierto antes del estreno.