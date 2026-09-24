"La isla olvidada": la nueva película animada que mezcla aventura, criaturas fantásticas y una historia sobre la amistad

DreamWorks presenta una aventura animada que lleva a sus protagonistas a un mundo desconocido, donde deberán enfrentarse a criaturas mágicas y descubrir hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger sus recuerdos y sobre todas las cosas proteger su amistad.

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder a tu mejor amigo? Esa es una de las preguntas que atraviesa La isla olvidada, la nueva película animada que llega a los cines con una historia que combina fantasía, humor, aventura y emoción.

La película sigue a Jo y Raissa, dos amigas inseparables que acaban de terminar el colegio y están a punto de comenzar una nueva etapa de sus vidas. Como suele suceder en ese momento, el futuro empieza a ponerlas frente a caminos diferentes y la posibilidad de que su amistad cambie para siempre. Pero todo da un giro inesperado cuando descubren un misterioso portal que las lleva hasta Nakali, una isla fantástica habitada por criaturas inspiradas en la mitología y el folclore filipino.

Nakali no es precisamente un lugar tranquilo. La isla está poblada por seres mágicos y criaturas que pueden convertirse tanto en aliados como en amenazas para las protagonistas y ahí es donde los recuerdos y la amistad hacen que todo valga la pena. Entre ellas aparece Manananggal, una de las figuras más inquietantes de la mitología filipina, que se convierte en parte de los peligros que Jo y Raissa deberán enfrentar durante su aventura.

El viaje también permite descubrir un universo visual completamente diferente, cargado de colores, escenarios fantásticos y personajes que aportan humor y acción a la historia. Visualmente es un espectáculo, es la misma técnica usada para lo que fue el éxito de "Las guerreras K-pop".

Aunque La isla olvidada funciona como una aventura fantástica, su verdadero eje está en la relación entre sus protagonistas ya que se encuentran en un momento de sus vidas en el que todo está cambiando. El final de la escuela significa también el comienzo de una etapa en la que cada una deberá tomar sus propias decisiones, lo que hace que la película sea aún más emotiva y llegue a todas las edades.

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder a tu mejor amigo? Esa es la premisa de la peli.

La llegada a Nakali transforma ese miedo en una aventura mucho más grande: para regresar a casa tendrán que enfrentarse a diferentes peligros y, al mismo tiempo, descubrir qué significa realmente conservar los recuerdos de las personas que más quieren.

La película pone así en primer plano temas como la amistad, el paso a la adultez, los recuerdos, la identidad y el miedo a perder aquello que forma parte de nuestra historia. Simplemente es una aventura con identidad propia que hace la diferencia de la La isla olvidada es su inspiración en el folclore filipino.

La película pone en primer plano temas como la amistad y el paso a la adultez.

La película aprovecha las leyendas y criaturas de esa cultura para construir un mundo fantástico que se aleja de los escenarios tradicionales de muchas producciones animadas. El resultado es una combinación de aventura, comedia y fantasía que busca conquistar tanto al público infantil como a los adultos que acompañen a los más chicos al cine.

Porque detrás de los portales, las criaturas y las situaciones de peligro hay una historia mucho más cercana: el miedo de crecer y descubrir que las personas que estuvieron a nuestro lado durante toda la vida también pueden tomar caminos diferentes. La isla olvidada llega así con una propuesta que apuesta por el espectáculo de la animación, pero que también encuentra espacio para hablar de algo tan universal como la amistad y el valor de los recuerdos.