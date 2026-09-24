Zona Fría: cuáles son los municipios que podrían perder el subsidio al gas

Más de un millón de hogares podrían dejar de recibir el descuento en sus facturas de gas si el Senado aprueba este la reforma del régimen de Zona Fría. La iniciativa del Gobierno nacional ya consiguió media sanción en Diputados y ahora tendrá su instancia decisiva en la Cámara alta.

El cambio reduciría considerablemente el alcance que tiene actualmente el beneficio. La intención oficial es volver al criterio con el que fue creado el régimen en 2002 y concentrar la asistencia en las regiones consideradas más rigurosas por sus condiciones climáticas.

Más de un millón de hogares podrían dejar de recibir el descuento en sus facturas de gas si el Senado aprueba este la reforma del régimen de Zona Fría

Si el proyecto se convierte en ley, la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna continuarán incluidas automáticamente. En cambio, numerosas localidades que fueron incorporadas posteriormente dejarán de contar con el descuento por el solo hecho de pertenecer a una zona determinada.

Pero perder el beneficio no será el único cambio que podría sentirse en el bolsillo. La reforma también modifica qué parte de la factura estará subsidiada, por lo que incluso algunos usuarios que continúen dentro de Zona Fría podrían terminar pagando más.

Actualmente, la bonificación —de entre el 30% y el 50%, dependiendo de la región— alcanza al total de la factura. La propuesta que llegará al Senado establece que el descuento pase a aplicarse únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). De esta manera, otros componentes de la tarifa, como el Valor Agregado de Distribución (VAD), el transporte troncal y los impuestos, quedarían fuera de la cobertura.

El Senado debatirá este jueves la reforma impulsada por el Gobierno, que busca reducir el alcance de Zona Fría

Las estimaciones que circularon durante la negociación del proyecto indican que esta modificación podría representar un incremento cercano al 25% incluso para usuarios de la zona histórica que continúen alcanzados por el régimen.

Zona Fría: qué pasará en la provincia de Buenos Aires

La reforma tendrá un impacto particular en territorio bonaerense. De los municipios que actualmente forman parte del esquema ampliado, Patagones sería el único que mantendría automáticamente el beneficio por su pertenencia formal a la Patagonia.

Los otros 94 distritos que quedarían afuera son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puán, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

Quiénes podrán conservar la ayuda en la factura de gas

Que una localidad salga de Zona Fría no significa necesariamente que todos sus habitantes deban pagar la tarifa completa. Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), además de los usuarios ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, seguirán contemplados los hogares del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los veteranos de Malvinas y las viviendas donde haya familiares con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También se abrirá una alternativa para aquellas familias que pierdan el descuento automático por vivir en una localidad que deje de formar parte del régimen.

La discusión de este jueves en el Senado no solo definirá qué regiones continuarán consideradas Zona Fría

Esos usuarios podrán solicitar una reducción en la tarifa si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas correspondientes a un hogar tipo 2. Según NA, actualmente ese límite equivale a aproximadamente 4,8 millones de pesos.

Así, la discusión de este jueves en el Senado no solo definirá qué regiones continuarán consideradas Zona Fría. También determinará cuánto de la factura seguirá efectivamente subsidiado y qué hogares deberán acreditar su situación económica para conservar algún tipo de asistencia en el pago del gas.